Am deutschen Markt haben die Käufer zwar wieder angebissen, doch mehr als 16.000 Zähler sind beim DAX zunächst vor der großen Berichtssaison nicht drin. Was bremst, welche Erwartungen in die Zahlen der Unternehmen zum zweiten Quartals gesetzt sind und welche Aktien sich an diesem Dienstag am heftigsten bewegen, erfahrt Ihr in diesem Börsen.Briefing. am Morgen von Johanna Krämer.Das Börsen.Briefing. hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie über die Episoden-Übersicht von DER AKTIONÄR.Hinweis: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...