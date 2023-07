Die Performance One AG verzeichnete eine Verbesserung ihrer Erträge in den ersten sechs Monaten 2023 und setzt nach eigenen Angaben vom Dienstag einen Trend fort, bereits im zweiten Halbjahr 2022 begann. Laut dem nun veröffentlichten Konzernabschluss beläuft sich das EBITDA auf -0,7 Millionen Euro, was im Rahmen der vom Unternehmen abgegebenen Prognose ...

