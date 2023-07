Dallas (USA), Taipeh (Taiwan), Yokohama/Shinjuku (Japan) (ots) -Partner schaffen gemeinsam eine leistungsfähige Virtualisierungs-Sicherheitslösung für die Automobilbranche, mit der softwaredefinierte Fahrzeuge einfach & sicher entwickelt werden könnenVicOne, Panasonic Automotive Systems und Trend Micro wurden für ihre erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Informa Tech Automotive Award (https://wardsauto.informa.com/informa-tech-automotive-awards/) 2023 in der Kategorie "Collaborative Partnership of the Year" ausgezeichnet. Die Informa Tech Automotive Awards würdigen die besten Talente, Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen im Automobilsektor, und die Jury hat die drei Unternehmen für ihre Technologieführerschaft und Innovation bei der Entwicklung einer Virtualisierungs-Sicherheitslösung für softwaredefinierte Fahrzeuge (SDVs) ausgezeichnet.VicOne, Panasonic Automotive Systems und Trend Micro sind eine Partnerschaft eingegangen, um Software-Schwachstellen in elektronischen Steuergeräten (ECUs) der nächsten Generation zu beheben. Gemeinsam haben die drei Unternehmen ein leistungs- und widerstandsfähiges Sicherheitssystem für Virtualisierungsplattformen entwickelt, das es unterschiedlichen Partnern innerhalb der Automobilindustrie ermöglicht, gemeinsam einfach und sicher softwaredefinierte Fahrzeuge zu entwickeln.VicOne, Panasonic Automotive Systems und Trend Micro haben ihre Fähigkeiten gebündelt, um insbesondere die Virtualisierungsplattformen für die intelligenten Cockpit-Systeme der nächsten Generation vor Cyberangriffen zu schützen. Das siegreiche 3er-Team wurde für die Integration folgender Lösungen ausgezeichnet:- "VERZEUSE for Virtualization Extensions" von Panasonic Automotive Systems: VERZEUSE for Virtualization Extensions verfügt über eine Erweiterungsschnittstelle, die Kommunikationsdaten für die Verwendung virtueller Endgeräte bereitstellt. Mithilfe dieser Schnittstelle können Sicherheitsfunktionen als Sicherheitsplugins auf der Virtualisierungsplattform ausgeführt werden und die Kommunikationsdaten überwachen. Darüber hinaus ist es möglich, Sicherheitsfunktionen in einem abgesicherten Bereich der Virtualisierungsplattform zu platzieren, wo Cyberangriffe nur schwer erfolgen können, was die Stabilität weiter erhöht.- "xCarbon" von VicOne und Trend Micro: xCarbon ist ein eingebettetes Sicherheitsmodul, das Cyber-Attacken erkennt und verhindert. Dank der Kopplung mit VERZEUSE for Virtualization Extensions kann xCarbon die Kommunikationsdaten auf der Virtualisierungsplattform überwachen und das Cockpit-System der nächsten Generation vor Cyberangriffen schützen, die Schwachstellen ausnutzen und schadhafte Informationen einspeisen.Die Virtualisierungsplattform ermöglicht die einfache Installation verschiedener Softwarefunktionen auf einem einzigen elektronischen Steuergerät (ECU). So erfordern etwa Cockpit-Systeme der nächsten Generation die Konsolidierung von Funktionen wie Infotainment-Anwendungen, Kombi-Instrumenten und Navigationssystemen von mehreren unterschiedlichen ECUs auf einem einzigen Steuergerät. Mithilfe der Virtualisierungsplattform können die beteiligten Akteure die Funktionen einfach warten und integrieren, ohne weitere elektronische Steuergeräte hinzufügen zu müssen.Die prämierten Unternehmen wurden auf der Grundlage strenger Kriterien ausgewählt, die von der Jury festgelegt wurden. Nach Ansicht der Juroren des Informa Tech Automotive Award 2023 ist "eine bereits integrierte, unabhängige Sicherheitslösung für Virtualisierungsplattformen besonders wichtig für softwaredefinierte Fahrzeuge. Denn diese Fahrzeuge sind in hohem Maße auf leistungsfähige Software und ausgezeichnete Konnektivität angewiesen, um Funktionen wie moderne Fahrerassistenzsysteme (ADAS), Infotainmentanwendungen und andere vernetzte Dienste bereitstellen zu können. Die erwähnte Sicherheitslösung vereinfacht die Verwaltung und Integration von Virtualisierungsplattformen und erhöht deren Zuverlässigkeit."Im Namen der Gewinner, VicOne, Panasonic Automotive Systems und Trend Micro, freut sich Pender Chang, Vice President of Research and Development bei VicOne: "Es ist eine große Ehre, von der Jury für unsere gemeinsame Arbeit ausgewählt worden zu sein. Eines der größten Probleme bei der Entwicklung von Software in großem Maßstab ist es, die richtigen Antworten auf die eskalierenden Sicherheitsrisiken zu finden. Die Softwareentwicklung in der Automobilindustrie beinhaltet notwendigerweise eine ständige Weiterentwicklung, die es Unternehmen abverlangt, sich schnell zu verändern, um nicht den Anschluss zu verlieren. Cybersicherheit für eine so neue Branche zu schaffen, erfordert Partnerschaften wie diese, die die Kluft zwischen Cybersicherheit und der Automobilindustrie überbrücken können."About Panasonic Automotive Systems:With the shift of the Panasonic Group to a holding company structure, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. was established on April 1, 2022. With annual sales of JPY 1,297.5 billion, the company has 61 locations around the world and about 30,000 employees, playing a central role in the growth of the Panasonic Group's Automotive Solutions business. As Tier 1, the company provides advanced technologies unique to Panasonic, such as infotainment systems, to automakers around the world, contributing to the creation of comfortable, safe, and secure vehicles. Based on the corporate vision of "Heartmotive: Connecting our heart to the journey," the company will respond with technology that meets the expectations of the customers around the world.Über VicOne:Mit der Vision, die Fahrzeuge von morgen zu sichern, bietet VicOne ein breites Portfolio an Cybersicherheitssoftware und -dienstleistungen für die Automobilindustrie. Die Lösungen von VicOne wurden speziell für die strengen Anforderungen von Automobilherstellern entwickelt und sind so konzipiert, dass sie die speziellen Anforderungen moderner Fahrzeuge erfüllen. Als Tochterunternehmen von Trend Micro stützt sich VicOne auf eine solide Grundlage im Bereich der Cybersicherheit, die aus der über 30-jährigen Erfahrung von Trend Micro in der Branche resultiert. VicOne bietet beispiellosen Schutz für die Automobilindustrie und fundierte Kenntnisse in Sicherheitsbelangen, die es unseren Kunden ermöglichen, sichere und intelligente Fahrzeuge zu bauen. Pressekontakt VicOne in Europa:GlobalCom PR-Network GmbHMartin Uffmann / Slavena Radevamartin@gcpr.net / slavena@gcpr.netTel.: +49 (0)89 360 363-41 / -50