Die Aktie des Leverkusener Chemiekonzerns Bayer notiert am Dienstagvormittag erneut im Plus, nachdem ihr in der Vorwoche der Ausbruch aus ihrem mittelfristigen Abwärtstrendkanal gelungen war. Da ein Indikator ein zusätzliches Kaufsignal generiert hat, ergibt sich für Anleger eine gute Einstiegschance.Der Kurs hatte Anfang Juli erfolgreich das Dezember-Tief 2022 bei 48,38 Euro als Support getestet. Dies markierte den Beginn der Aufwärtsbewegung, die letztendlich zu dem Break-out aus dem Trendkanal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...