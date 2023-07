Die mehr als fünf Prozent Kursplus am Montag scheinen nicht genug gewesen zu sein. Zum dritten Handelstag in Folge schießt die Morphosys-Aktie mit dunkelgrünen Vorzeichen nach oben und beglückt die Anleger. Nächster Halt: 30 Euro, was einem neuen 18-Monats-Hoch entsprechen würde. Und schon wieder einem starken Kaufsignal.Die Aktie von Morphosys ist mal wieder nicht zu bremsen. Mit einer Performance von über drei Prozent Plus katapultiert sich der deutsche Biotech-Titel mal wieder an die TecDAX-Spitze. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...