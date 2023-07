ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Henkel vor der Berichtssaison von 67 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im zweiten Quartal dürften sich sektorweit weiterhin positive Preiseffekte gezeigt haben, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Volumenseitig jedoch bestünden Abwärtsrisiken. Bei Henkel geht er nun von einer höheren operativen Marge aus. Eine gute Margenentwicklung im Klebstoffbereich werde in den kommenden Jahren aber wohl überschattet von einer dürftigen Entwicklung im Geschäft mit Konsumgüterprodukten./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2023 / 17:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2023 / 17:35 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006048432

Mega-Chance Cyber Security Die KI-Revolution ist in vollem Gange und vor allem ein Bereich wird stark betroffen sein: Cyber-Security. Die Experten sind sich sicher: Mit steigender Entwicklung von KI-Technologien nehmen auch KI-gestützte Cyber-Attacken zu. Wir zeigen hier, welche Aktien profitieren können. Hier klicken