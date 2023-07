München - Christoph Freund wird offenbar der neue Sportdirektor beim FC Bayern München. Laut übereinstimmenden Medienberichten tritt der Österreicher die Nachfolge von Hasan Salihamidzic an.



Aktuell steht Freund noch in gleicher Position bei RB Salzburg bis 2026 unter Vertrag. Daher wird er laut der Berichte die Stelle beim Rekordmeister erst nach dem Ende des Transferfensters zum 1. September antreten. In München soll er dann vor allem für die Kaderplanung verantwortlich sein. Freund ist seit 2006 bei den Salzburgern tätig.



Nach Stationen als Teammanager und Sportkoordinator ist er seit 2015 als Sportdirektor bei den Österreichern aktiv. Der FC Bayern hatte im Mai direkt nach dem knappen Gewinn der Meisterschaft die Trennung von Vorstandsboss Oliver Kahn und Sportvorstand Salihamidžic bekannt gegeben.

