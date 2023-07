Mladá Boleslav (ots) -› Design- und Technologie-Updates für das Kompakt- und das Crossover-Modell› Škoda Scala und Kamiq erhalten neue Ausstattungsdetails aus höheren Fahrzeugklassen› Die digitale Weltpremiere beider Modellaufwertungen findet am 1. August stattŠkoda Auto gibt mit den ersten offiziellen Exterieurskizzen einen Ausblick auf die überarbeiteten Versionen des Kompaktwagens Scala und des City-Crossovers Kamiq. Der tschechische Autohersteller wertet beide Modelle mit Design- und Technologie-Updates sowie Ausstattungsdetails aus höheren Fahrzeugklassen auf. Die digitale Weltpremiere der neuen Modellversionen von Scala und Kamiq findet am 1. August 2023 statt.Etwa vier Jahre nach ihrem Produktionsstart erfahren der Škoda Scala und der Škoda Kamiq eine umfassende Aufwertung. Die Kombination aus Technologie-Updates und Modifikationen am Exterieurdesign unterstreichen die Schlüsselmerkmale der Modelle: den dynamischen Auftritt des Scala und das robuste Erscheinungsbild des Kamiq. Beide erhalten nun neu designte Scheinwerfer, eine geänderte Front- und Heckschürze sowie einen modifizierten Kühlergrill. Neue Leichtmetallräder und ein überarbeiteter Heckklappenschriftzug im neuen Markenauftritt von Škoda runden die Aufwertung ab.Schlankere Scheinwerfer und Schürzen mit Seitenflügeln für den ScalaDie nun schlankeren Scheinwerfer des Scala reichen bis an den Kühlergrill heran und betonen die dynamische Erscheinung des Kompaktwagens. Zusätzliche Seitenflügel teilen den Lufteinlass der neuen Frontschürze. Diese in Wagenfarbe lackierten Flügelelemente finden sich auch am Diffusor der neuen Heckschürze wieder, die von kristallinen Elementen geziert wird. Die Heckleuchten weisen jetzt ein noch klarer ausgestaltetes grafisches Design auf.Mehr SUV-Präsenz für den KamiqDer aufgewertete Kamiq tritt fortan noch selbstbewusster auf. Das obere Element der charakteristisch geteilten Scheinwerfer ist schlanker und schärfer gezeichnet. Der größere und aufrechter gestaltete Škoda Kühlergrill besitzt markante Doppellamellen, die sich nach unten in U-Form vereinen. Der lackierte Bereich zwischen Kühlergrill und Lufteinlass der Frontschürze unterstreicht optisch die Breite des Fahrzeugs, während der stabile, im Silberton gehaltene Diffusor in den Unterbodenschutz übergeht. Der Heckdiffusor setzt sich aus einem breiten oberen Part in Schwarz und einem robusten silbern lackierten unteren Teil mit angedeuteten Zähnen zusammen. Die überarbeitete L-förmige Lichtsignatur der geteilten Rückleuchten knüpft visuell an die Reflektoren an, die ebenfalls in L-Form designt sind.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/5561032