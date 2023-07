The Modern Data Company, Pionier des weltweit ersten Datenbetriebssystems DataOS®, meldet erfreut die Bildung einer strategischen Partnerschaft mit der bekannten weltweit tätigen Technologieberatungsfirma Thoughtworks (NASDAQ: TWKS). Die bahnbrechende Kooperation soll den Datenbetrieb neu erfinden und die Akzeptanz von Datenprodukten, Data-Mesh- und KI-Initiativen über zahlreiche Branchen hinweg beschleunigen.

Unter Nutzung seiner tiefgreifenden Expertise in Sachen Datenstrategien hat Thoughtworks zahlreiche erfolgreiche Datentransformationsinitiativen geleitet. Die Partnerschaft stützt sich in erster Linie auf die Zusammenlegung dieser Erfahrung mit der technisch fortschrittlichen DataOS-Plattform der Modern Data Company -- die für eine gestraffte Erstellung und Verwaltung von Datenprodukten, den Hauptbestandteilen einer Data-Mesh-Implementierung, konzipiert wurde. Die Kooperation soll das Potenzial von Unternehmensdaten vollumfänglich ausschöpfen, Innovation vorantreiben und den Weg für erfolgreiche Initiativen zur Datenmodernisierung freimachen.

"Die Partnerschaft von Modern und Thoughtworks ist ein bedeutender Schritt in Richtung auf die Transformation der Datenimplementierung und -anwendung in einem Unternehmen. Wir beeinflussen den Spielverlauf durch eine Verlagerung des Fokus von herkömmlichen Tabellen auf einen Datenproduktansatz, und diese Zusammenarbeit bringt unsere gemeinsame Vorstellung in bedeutendem Maße voran. Bei der Modern Data Company sind wir fest davon überzeugt, dass Daten in Zukunft als Produkt betrachtet und behandelt werden müssen. Diese neue Sichtweise ermöglicht eine schnelle und umfassende Schaffung und Verwaltung von Daten und damit eine Beschleunigung von Innovation, um deren Potenzial vollumfänglich auszuschöpfen", so Srujan Akula, CEO, The Modern Data Company. "Durch die Zusammenlegung der tiefgreifenden Expertise von Thoughtworks in Sachen Datenstrategien mit unserer innovativen DataOS-Plattform sind wir in einer guten Ausgangsposition, eine richtungweisende Verschiebung in der Nutzung von Daten in Unternehmen herbeizuführen."

DataOS ist eine integrierte Plattform, die die Datenentwicklungszyklen einfacher und schneller macht. Sie stellt den zuständigen Teams umfassende Tools bereit, um ihre Datenprodukte problemlos zur Weiterentwicklung, Verwaltung, Umsetzung und Ausarbeitung zu nutzen, während gleichzeitig eine nahtlose Kompatibilität mit der bestehenden Dateninfrastruktur sichergestellt wird. Damit sind Unternehmen in der Lage, ihre Datenbestände unterbrechungsfrei zu nutzen und den daraus abgeleiteten Wert zu maximieren.

"The Modern Data Company und Thoughtworks haben eine Partnerschaft gebildet, um DataOS, das weltweit erste Datenbetriebssystem von Modern, und die erstklassigen datentechnischen und KI-Methoden von Thoughtworks miteinander zu kombinieren und den Kunden damit zum Erfolg in der heutigen datenorientierten Wirtschaft zu verhelfen", erklärte John Spens, VP Data AI Service Line, Thoughtworks. "Beschleunigte Erkenntnisse fördern das Geschäft, indem transparente, zuverlässige und zugängliche Daten effizient und nutzbringend bereitgestellt werden."

Halten Sie sich über weitere aktuelle Meldungen zu dieser strategischen Partnerschaft auf dem Laufenden. Weitere Informationen über The Modern Data Company und Thoughtworks erhalten Sie auf den jeweiligen Websites dieser Unternehmen unter https://TheModernDataCompany.com bzw. https://Thoughtworks.com.

Über The Modern Data Company:

The Modern Data Company bietet umfassende Datenmanagementprodukte. Unser Hauptprodukt, DataOS®, ist ein Datenbetriebssystem, das für den Aufbau umfassender Datenprodukte und die beschleunigte Akzeptanz von Data-Mesh-Implementierungen erstellt wurde, um Unternehmen wirklich datenorientiert und KI-fähig zu machen.

Besuchen Sie The Modern Data Company auf der CDOIQ 2023 in Cambridge (Massachusetts/USA) an Stand 29, um mehr über Datenprodukte und Data-Mesh-Implementierungen zu erfahren.

Über Thoughtworks

Thoughtworks ist ein globaler Technologieberater mit mehr als 12.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 50 Niederlassungen in 18 Ländern. Das Unternehmen integriert Strategie, Design und Software-Engineering-Dienstleistungen für seinen Kundenkreis, der weltweit tätige Unternehmen auf der Fortune-500-Liste bis hin zu Digital Natives und Digital Scaleups in Branchen wie Automobil, Einzelhandel, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und den öffentlichen Sektor umspannt. Thoughtworks wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chicago.

