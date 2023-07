ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 99 Franken belassen. Der Pharmakonzern habe die Erwartungen mit seinen Umsatz- und Gewinnkennziffern übertroffen, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Entwicklung sei sehr gut und so rechne er mit einer positiven Kursreaktion./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2023 / 06:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2023 / 06:08 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012005267

