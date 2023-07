DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12.40 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.551,00 -0,1% +15,8% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.818,75 -0,1% +40,5% Euro-Stoxx-50 4.354,07 -0,1% +14,8% Stoxx-50 3.927,04 +0,1% +7,5% DAX 16.057,65 -0,1% +15,3% FTSE 7.408,71 +0,0% -0,6% CAC 7.289,21 -0,0% +12,6% Nikkei-225 32.493,89 +0,3% +24,5% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 133,86 +0,77

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,48 74,15 +0,4% +0,33 -6,2% Brent/ICE 78,83 78,50 +0,4% +0,33 -5,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 25,38 25,10 +1,1% +0,27 -68,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.963,18 1.955,13 +0,4% +8,06 +7,6% Silber (Spot) 24,94 24,88 +0,3% +0,07 +4,1% Platin (Spot) 985,78 980,50 +0,5% +5,28 -7,7% Kupfer-Future 3,82 3,84 -0,4% -0,02 +0,5%

AUSBLICK AKTIEN USA

Leicht im Minus tendieren die US-Aktienfutures am Dienstag, wobei sie sich aber in der Nähe von 15-Monats-Höchstständen halten. Gegenwärtig dominiert das Warten, unter anderem auf die Einzelhandelsumsätze. Daneben wird die Gewinnsaison für das zweite Quartal mit einer Reihe von Berichten in den nächsten Sitzungen wieder in Gang kommen. Am Dienstag stehen vor allem Finanzunternehmen auf dem Programm: Bank of America, Morgan Stanley, BNY Mellon, Interactive Brokers und Charles Schwab legen ihre Zahlen vor. Zudem wird Lockheed Martin berichten. Die Anleger hoffen, dass die Zahlen und die Prognosen einen Markt rechtfertigen, der sich auf dem höchsten Niveau seit April 2022 befindet.

FB Financial reagieren vorbörslich mit einem Satz um knapp 16 Prozent nach oben auf die Vorlage der Quartalszahlen. Die Muttergesellschaft von Firstbank hatte einen Gewinnanstieg berichtet und zudem eine stärkere Kapitalbasis in der Bilanz ausgewiesen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 2Q

13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 2Q

13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Einzelhandelsumsatz Juni PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juni Industrieproduktion PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 79,5% zuvor: 79,6% 16:00 Lagerbestände Mai PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Wenig bewegt - Im Handel ist von einem weitgehend impulslosen Geschäft die Rede. Positiv werden an der Börse die Aussagen von US-Finanzministerin Janet Yellen zur US-Konjunktur gewertet. Sie sagte, sie rechne nicht mit einer Rezession aufgrund der sich abschwächenden Inflation und der guten Beschäftigungslage in den USA. Am Nachmittag stehen dann aus den USA die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion im Juni im Mittelpunkt. Telekommunikation stellt den mit Abstand schwächsten Sektor in Europa, er fällt um 1,8 Prozent. Hier belasten die schwachen US-Vorgaben, wo einzelne Titel wie AT&T und Verizon um bis um die 7 Prozent abgestürzt waren. Vodafone und Orange fallen bis zu 1,9 Prozent, Deutsche Telekom sogar 2,8 Prozent. Novartis (+3,3%) hob nach einem starken ersten Halbjahr die Unternehmensprognosen für das Gesamtjahr an und will zudem eigene Aktien im Wert bis zu 15 Milliarden US-Dollar bis Ende 2025 zurückkaufen. In Deutschland wird Atoss Software (+8,4%) nach einem starken ersten Halbjahr zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Immobilienaktien profitieren von positiven Kommentaren der Analysten der Deutschen Bank. So wurden Vonovia (+2,8%) auf "Buy" nach "Hold" erhöht und TAG Immobilien (+2,3%) auf "Hold" nach "Sell". Die Aktien von Ocado springen in London um knapp 15 Prozent nach oben dank besserer Geschäftszahlen zum ersten Halbjahr. Unter Druck stehen die Aktien von Befesa (-1,6%). Am Markt kommt der überraschende Weggang von CFO Wolf Lehmann schlecht an.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:28 Uhr Mo, 18:21 Uhr % YTD EUR/USD 1,1251 +0,1% 1,1247 1,1233 +5,1% EUR/JPY 155,47 -0,3% 155,76 156,13 +10,8% EUR/CHF 0,9655 -0,2% 0,9660 0,9666 -2,5% EUR/GBP 0,8581 -0,2% 0,8594 0,8591 -3,0% USD/JPY 138,21 -0,4% 138,48 138,98 +5,4% GBP/USD 1,3111 +0,3% 1,3086 1,3076 +8,4% USD/CNH (Offshore) 7,1761 -0,0% 7,1786 7,1806 +3,6% Bitcoin BTC/USD 29.964,17 -1,0% 30.066,25 30.206,75 +80,5%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Etwas leichter - Die Abschläge waren moderat, eine Ausnahme machte Hongkong, wo es um rund 2 Prozent (Späthandel) kräftig abwärts ging. Nachdem der Handel dort am Vortag wegen einer Taifunwarnung hatte abgesagt werden müssen, konnten die Akteure erst verspätet auf das enttäuschend ausgefallen Wirtschaftswachstum in China im zweiten Quartal reagieren. Und auch darauf, dass die chinesische Notenbank bei einer routinemäßigen Liquiditätszufuhr die Zinsen unverändert gelassen und nicht etwa weiter gesenkt hatte angesichts der flauen Konjunktur in China. Einzig Tokio, wo am Vortag wegen eines Feiertags nicht gehandelt worden war, entzog sich mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 32.494 Punkte der Abwärtstendenz. Hier kam etwas Unterstützung vom gegenüber Freitag schwächeren Yen. Starke Verluste verzeichneten in Hongkong Aktien aus dem problembehafteten Immobiliensektor. Zur Stimmungseintrübung trug auch bei, dass der hoch verschuldete Baukonzern Evergrande nun verspätet für die Jahre 2021 und 2022 einen Nettoverlust von umgerechnet 100 Milliarden Euro ausgewiesen hat. In Sydney (-0,2%) sorgten vor allem erneut nachgebende Aktien aus dem Rohstoffsektor für ein kleines Minus.

CREDIT

Die Risikoprämien der Kreditversicherungen (CDS) gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen treten zur Wochenmitte auf der Stelle. Während der Primärmarkt langsam austrocknen dürfte, tritt bei den Credits nun langsam die Berichtssaison in den Fokus. Zum einen liefern die Quartalszahlen einen Impuls für die Unternehmensanleihen. Zum anderen wird an der Börse verstärkt auf den Ausblick der Unternehmen geschaut.

Die Creditstrategen der DZ Bank verweisen auf die jüngste Entwicklung im Telekommunikationsindex, der mit einer Ausweitung um 4,9 Basispunkte auffiel. Grund für die Entwicklung seien Berichte und Warnungen von Analysten zu möglichen Folgekosten aufgrund der historischen Verwendung von mit Blei ummantelten Telefonkabeln in den USA. Aufgrund der mit Blei verbundenen Gesundheitsgefahren könnte ein Austausch notwendig werden oder Klagen von betroffenen Arbeitern insbesondere gegen AT&T und Verizon angestrebt werden.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

RHEINMETALL

Die Bundeswehr hat Rheinmetall mit der Lieferung großer Stückzahlen an Gefechts- und Übungsmunition "für die artilleristischen Kräfte" im Wert von rund 1,3 Milliarden Euro brutto beauftragt. Zwei Verträge darüber seien nun in Koblenz beim Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr unterzeichnet worden, teilte der Konzern mit.

AXEL SPRINGER

ist in den ersten sechs Monaten 2023 dank seines Digitalgeschäfts weiter gewachsen. Im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr konnte das Unternehmen die Pro-forma-Umsatzerlöse um 1,4 Prozent auf knapp 1,9 Milliarden Euro steigern. Das bereinigte EBITDA stieg im gleichen Zeitraum um 12,8 Prozent. Der Anteil der digitalen Geschäftsmodelle am Umsatz erhöhte sich auf 85,5 Prozent von zuvor 84,9 Prozent.

DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG (DBAG)

beteiligt sich an der AOE Group (AOE), einem Wiesbadener Dienstleister für Software-Entwicklung mit Fokus auf Unternehmenslösungen. Ein von der DBAG beratener Fonds übernehme die Mehrheit der Anteile von den Gründern sowie zwei Finanzinvestoren, teilte der Private-Equity-Investor mit. Neben der Investition aus dem Fonds heraus beteiligt sich die DBAG mit eigenen Mitteln von 10,3 Millionen Euro.

PROSIEBENSAT1 MEDIA SE

hat Details zu dem im März angekündigten Stellenabbau genannt. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, baut er rund 400 Vollzeitstellen ab. Mit der Senkung von Sach- und Personalkosten will das Unternehmen ab 2024 einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag einsparen.

CASINO

Die Casino-Aktie reagiert verhalten positiv auf die jüngsten Ereignisse zur künftigen Gesellschafterstruktur. Nachdem die Aktie am Vortag ausgesetzt war, legt der Kurs in Paris am Dienstag im frühen Handel um 0,5 Prozent zu. Das Investmentvehikel 3F der Geschäftspartner Xavier Niel, Matthieu Pigasse und Alexandre-Moez Zouari hatte auf die Abgabe eines Angebots für den angeschlagenen Einzelhändler verzichtet.

CREDIT SUISSE

setzt im Zuge der Integration mit der UBS den Rotstift im Investmentbanking an. Wie Financial News mit Verweis auf mehrere informierte Personen berichtet, hat die Credit Suisse ihren Investmentbankern in London mitgeteilt, dass bis Ende Juli 80 der 260 Mitarbeiter in dem Bereich gehen müssen. Davon seien 17 Managing Directors. Der Prozess werde am 31. Juli begonnen. Ein Sprecher der Credit Suisse lehnte eine Stellungnahme ab.

NOVARTIS

hat nach einem starken ersten Halbjahr die Unternehmensprognosen für das Gesamtjahr angehoben. Auch kündigte der Schweizer Pharmakonzern an, eigene Aktien im Wert bis zu 15 Milliarden US-Dollar bis Ende 2025 zurückzukaufen.

VANMOOF

Der einst als Shootingstar gefeierte niederländische E-Bike-Hersteller VanMoof ist pleite. Das zuständige Amsterdamer Gericht habe den vergangene Woche gewährten Zahlungsaufschub zurückgezogen und das Unternehmen für zahlungsunfähig erklärt, teilte VanMoof am Dienstag mit. Das Auslandsgeschäft sei nicht betroffen.

VODAFONE

fließen im Zusammenhang mit vertraglich vereinbarten Anteilsveränderungen beim Funkturmbetreiber Vantage Towers weitere 500 Millionen Euro zu. Nach Angaben des bitischen Telekomanbieters erhöht sich damit sein Nettoerlös auf insgesamt 5,4 Milliarden Euro.

BANK OF AMERICA

hat im zweiten Quartal von den gestiegenen Zinsen profitiert und damit Belastungen aus höheren Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite ausgeglichen. Die Bank steigerte den Gewinn um knapp ein Fünftel und übertraf die Erwartungen der Analysten.

EVERGRANDE

hat für die Jahre 2021 und 2022 einen Nettoverlust von umgerechnet 100 Milliarden Euro ausgewiesen. Der ehemals größte Bauunternehmer Chinas reichte am Montag an der Hongkonger Börse lange verzögerte Bilanzdaten für die vergangenen zwei Jahre ein. Demnach waren die Schulden des Unternehmens bis Dezember 2022 auf 2,44 Billionen Yuan (302 Milliarden Euro) angewachsen, nach Jahresnettoverlusten von 686 Milliarden Yuan für 2021 und 126 Milliarden Yuan für 2022.

