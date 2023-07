Thredd meldet Rekordwachstum im asiatisch-pazifischen Raum und baut seine Kundenabdeckung weltweit weiter aus

Thredd, eine schnell wachsende Zahlungsplattform der nächsten Generation, gab heute die Berufung von Ava Kelly zur Chief Product Officer (CPO) bekannt.

Ava bringt mehr als 25 Jahre globale Erfahrung in der Zahlungsverkehrsbranche mit, die sie vor allem bei Visa und American Express gesammelt hat. Sie hat erfolgreich richtungsweisende Produkte entwickelt und implementiert, unter anderem die Premium-Produktplattform US VISA Signature, die sie in eine marktführende Position gebracht hat. Daneben leitete sie die globale Strategie für die Premium-Produktplattform von Visa, die in Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten erfolgreich auf den Markt gebracht wurde. Ava wechselt von i2c zu Thredd und wird dazu beitragen, die globale Marktexpansion von Thredd zu beschleunigen und gleichzeitig Innovationen über alle Produktlinien hinweg voranzubringen.

"Ich bin ganz begeistert davon, dass ich dem leidenschaftlichen und dynamischen Thredd-Team beitreten kann", sagte Ava Kelly. "Der Bereich Issuer Processing ist reif für einen Umbruch, und die kühne Vision und Produktstrategie von Thredd haben das Potenzial, das Marktumfeld von Grund auf zu verändern. Ich freue mich darauf, zusammen mit dem Team an der Umsetzung dieses Projekts zu arbeiten."

"Ich freue mich sehr, Ava bei Thredd willkommen zu heißen", sagte Jim McCarthy, EVP Global Product and Sales. "Wir investieren weiterhin stark in Talente von Weltklasse, die dieselbe Vision für die Zukunft des Zahlungsverkehrs haben wie wir. Wir sehen enorme Chancen, den Tech-Stack für den Zahlungsverkehr so zu modernisieren, dass er Geldbewegungen weltweit unterstützt, und investieren langfristig in die globale Plattform von Thredd. Wir freuen uns darauf, unsere neuen, zukunftsorientierten Produkte und Lösungen zu präsentieren, sobald sie bei uns vom Band laufen."

Diese Berufung erfolgt zeitnah nach der erst kürzlich erfolgten Umfirmierung von GPS in Thredd im April 2023 und nach Berichten über ein Rekordumsatzwachstum im asiatisch-pazifischen Raum. Im letzten Quartal konnte Thredd neue Geschäfte in Australien, Hongkong, Neuseeland und Singapur abschließen und damit seine dominierende Position in den Segmenten B2B-Ausgabenmanagement für Unternehmen und Marktplätze der nächsten Generation weiter stärken. Thredd betreut seine Kunden in der Asien-Pazifik-Region von seinen Büros in Singapur und Australien aus.

Die Umfirmierung in Thredd ist Ausdruck der zentralen Rolle des Unternehmens bei der Verflechtung der verschiedenen "Fäden" ("threads") des weltweiten Zahlungs-Ökosystems der nächsten Generation, um das Wachstum des elektronischen Zahlungsverkehrs voranzubringen. Mit einem neuen Führungsteam, bestehend aus Branchenveteranen, die wissen, wie wichtig es ist, ein Gleichgewicht zwischen Innovation, Risiko und Compliance zu erreichen, sowie mit der Unterstützung zukunftsorientierter Investoren ist diese Umfirmierung das Signal für die nächste Phase der Kundenpartnerschaft und Produktinnovation, in der die Ambitionen innovativer Zahlungsverkehrs-Visionäre zum Leben erweckt werden sollen.

