Knot: EZB-Zinserhöhungen über Juli hinaus nicht sicher

Eine Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) im Juli ist nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Klaas Knot notwendig, eine Zinserhöhung im September dagegen unsicher. "Im Juli ist es eine Notwendigkeit, später als Juli ist es allenfalls eine Möglichkeit, aber keinesfalls sicher", sagte der als geldpolitischer Falke bekannte Gouverneur der niederländischen Zentralbank zu Bloomberg TV. Er fügte hinzu: "Ab Juli sollten wir meiner Meinung nach genau schauen, was uns die Daten über die Verteilung der Risiken um das Basisszenario herum sagen."

EZB/Visco: Inflation könnte schneller als erwartet sinken

Die Inflation im Euroraum könnte nach Ansicht von EZB-Ratsmitglied Ignazio Visco schneller zurückgehen als derzeit von der Europäischen Zentralbank (EZB) erwartet. "Es hat einen substanziellen Rückgang der Energiepreise gegeben, und das könnte sich in den kommenden Monaten - sicher aber gegen Jahresende - auch in der unterliegenden Inflation zeigen", sagte der scheidende Gouverneur der Banca d'Italia zu Bloomberg TV.

UBS: EZB könnte Zinsen auch im Oktober noch anheben

Die Analysten von UBS halten eine Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) um 25 Basispunkte im Juli für eine ausgemachte Sache, und ein weiterer Zinsschritt dieser Größenordnung im September ist Teil ihres Basiszenarios. "Wir haben aber außerdem vor dem beträchtlichen Risiko eines Zinsschritts von 25 Basispunkten auch im Oktober gewarnt", schreiben sie in ihrem Ausblick auf die EZB-Ratssitzung in der nächsten Woche.

Angebotspreise für unsanierte Immobilien in Städten sinken

Das geplante neue Heizungsgesetz der Ampel-Koalition lässt die Preise für unsanierte Immobilien sinken. Laut einer Auswertung des Portals Immoscout24 fielen die Preise für schlecht sanierte Häuser und Wohnungen in kreisfreien Städten von Mai 2022 bis Mai 2023 um 8 Prozent. Immobilien mit einer guten Energieeffizienzklasse sind dagegen nahezu preisstabil.

IMK erwartet für 2023 und 2024 drastischen Einbruch beim Wohnungsbau

Beim Wohnungsbau in Deutschland drohen wegen der hohen Zinsen und gestiegenen Baukosten in diesem und insbesondere im Jahr 2024 drastische Einbrüche. Nach Schätzungen des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung könnte die Zahl der fertiggestellten Wohnungen in Deutschland im kommenden Jahr unter 200.000 sinken. Das IMK forderte angesichts der schlechten Aussichten eine Erhöhung der Ausgaben für öffentlich geförderten Wohnungsbau. Auch müssten die Strukturen für eine schnellere Umsetzung gestärkt werden.

Studie: Zubau-Tempo von Windenergie an Land zu langsam für Ausbauziele

In Deutschland wurden bis Jahresmitte 2023 bereits 65 Prozent der im Vorjahr insgesamt installierten Leistung von Windenergieanlagen an Land erreicht. Einer Studie zufolge muss der Ausbau aber noch deutlich beschleunigt werden, um die Ausbauziele der Bundesregierung zu erreichen. Nach vorläufigen Zahlen der Deutschen WindGuard im Auftrag des Bundesverband Windenergie (BWE) und VDMA Power Systems wurden von Januar bis Juni 331 neue Windenergieanlagen mit einer Leistung von zusammen 1.565 Megawatt (MW) installiert.

Bundesverfassungsgericht verhandelt über Pannen bei Bundestagswahl in Berlin

Das Bundesverfassungsgericht hat am Dienstag mit der mündlichen Verhandlung über die von Pannen geprägte Bundestagswahl in Berlin im September 2021 begonnen. Die Wahl soll nach dem Willen des Bundestags in einigen Berliner Abstimmungsbezirken wiederholt werden, was CDU und CSU nicht ausreichend finden. Karlsruhe will nun bisherige Maßstäbe für Wahlfehler überprüfen.

WFP: Hunger nimmt nach Auslaufen von Getreideabkommen weltweit zu

Der Berliner Büroleiter des UN-Welternährungsprogramms (WFP) hat eine Zunahme des Hungers in der Welt nach dem Aussetzen des Getreideabkommens durch Russland prognostiziert. "Wir erwarten, dass Hungerzahlen weiter ansteigen und dass mehr Menschen es sich nicht mehr leisten können, elementare Lebensmittel zu kaufen", sagte Martin Flick im Deutschlandfunk. Schon jetzt sind nach UN-Angaben 345 Millionen Menschen von Lebensmittelunsicherheit betroffen. Das Problem sei "nicht, dass wir nicht genügend Lebensmittel in der Welt haben, sondern die Preise", die auf einem Zehnjahreshoch liegen, sagte Flick weiter.

Kreml wirft Kiew Missbrauch von Getreide-Seekorridor vor

Nach dem Auslaufen des Abkommens zur Ausfuhr von ukrainischem Getreide hat der Kreml schwere Vorwürfe gegen Kiew erhoben und zugleich vor "Sicherheitsrisiken" bei einem neuen Getreideabkommen unter Ausschluss Russlands gewarnt. Es sei "kein Geheimnis mehr für irgendwen" und "eine offensichtliche Tatsache", dass die Ukraine den Seekorridor für den Getreideexport "für militärische Zwecke" nutze, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow in Moskau.

Weißes Haus: Mit Atomwaffen bestücktes U-Boot in Südkorea angekommen

Die USA haben die Stationierung eines mit Atomwaffen bestückten U-Boot der US-Marine in Südkorea verkündet. "Während wir sprechen, macht heute ein amerikanisches Atom-U-Boot in Busan Halt", erklärte der Indopazifik-Koordinator des Weißen Hauses, Kurt Campbell. Es sei der erste Besuch eines solchen U-Boots seit Jahrzehnten. Das letzte Mal, dass die USA eines seiner atomwaffenfähigen U-Boote nach Südkorea entsandte, war 1981. Washington hatte im April ein Abkommen mit Seoul vereinbart, um den atomaren Schutzschild für Südkorea zu stärken.

UNO: US-Bürger hat unerlaubt nordkoreanische Grenze übertreten

Ein US-Bürger hat nach UN-Angaben bei einem Besuch des südkoreanischen Grenzgebiets unerlaubt die stark gesicherte Grenze nach Nordkorea übertreten. Der US-Bürger habe bei einer Besichtigung der entmilitarisierten Zone zwischen Südkorea und Nordkorea die militärische Demarkationslinie "ohne Genehmigung" überquert, teilte das UN-Kommando vor Ort mit. Es wurde befürchtet, dass er in Nordkorea festgenommen wurde.

