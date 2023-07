Baierbrunn (ots) -Die Isartal Ventures GmbH heißt Alexander Hopman als Senior Portfolio Manager in ihrem Team willkommen. Der studierte Mediziner und Digital-Health-Experte wird das Portfolio der zur Wort & Bild Verlagsgruppe gehörenden Beteiligungsgesellschaft betreuen, das aus über 20 Unternehmen besteht. Darüber hinaus wird er die jahrzehntelange Gesundheitskompetenz des Medienhauses noch stärker im Bereich digitaler Zukunftsthemen etablieren. Dabei sollen die Apotheken vor Ort gestärkt, junge Start-ups gefördert und internationale Erfolgskonzepte für den deutschsprachigen Raum adaptiert werden. Besonderes Augenmerk wird auf den Bereichen Prävention, Mensch und Familie sowie chronische Erkrankungen liegen.Andreas Arntzen, Vorsitzender der Geschäftsführung der Wort & Bild Verlagsgruppe: "Mit Alexander Hopman gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten für den spannenden Bereich Gesundheit und Medizin der Zukunft. Mit ihm wird die Isartal Ventures ihr innovatives Konzept weiter ausbauen, denn im Bereich der Apotheken vor Ort und der Transformation hin zu mobilen Apps und anderen gesundheitsrelevanten Tools sehen wir große Chancen, unser Engagement für die Gesundheit der Menschen in der digitalen Neuzeit erfolgreich fortzuführen."Der 51-jährige Hopman ist ursprünglich Mediziner (Studium an der Münchner LMU und der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck), seit jeher aber begeisterter Futurist und Digitalexperte. Nach Stationen in der New Economy (z.B. im Kernteam der SCOUT24 GmbH) wurde er selbst zum Gründer eines Gesundheitsportals und entwickelte u.a. den ersten Chatbot im deutschen Gesundheitswesen.Alexander Hopman: "Digital Healthcare ist meine Leidenschaft - deshalb freue ich mich sehr auf die neuen Aufgaben bei der Isartal Ventures und die Erweiterung des Investmenthorizonts dieser Gruppe, die sehr viel kreatives Potential, Energie und Innovationsgeist besitzt. Mein jahrelang gewachsenes Netzwerk in der Gründer- und Venture Capital-Szene möchte ich dafür einsetzen, Kräfte zu bündeln und gezielte neue Allianzen zu schnüren."Pressekontakt:Julie von Wangenheim, Leitung UnternehmenskommunikationTel.: +49 89 74433-466Katharina Neff-Neudert, PR ManagerTel.: +49 89 74433-360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.dewww.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52139/5561227