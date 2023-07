DJ 1&1 darf weiter mit dem "modernsten 5G-Netz Europas" werben

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Mobilfunkbetreiber 1&1 hat im Prozess um seine Werbeversprechen einen Sieg errungen. Wie die im SDAX notierte United-Internet-Tochter mitteilte, hat das Oberlandesgericht Koblenz in einem von der Deutschen Telekom angestrengten Verfahren verkündet, das 1&1 weiterhin sagen darf, das "modernste 5G-Netz Europas" zu errichten.

Außerdem sei die Telekom abschließend mit dem Versuch gescheitert, die im Dezember 2022 gestartete Vermarktung des ersten auf dem 1&1 Mobilfunknetz realisierten Produktes "5G zu Hause" im Eilrechtsverfahren verbieten zu lassen.

1&1 könne für sich in Anspruch nehmen, "als europaweit erster und einziger Netzbetreiber vollständig auf die innovative Open-RAN-Technologie zu setzen und sich so deutlich von traditionellen Netzarchitekturen, die häufig von nur einem Netzausrüster wie dem chinesischen Huawei-Konzern bereitgestellt werden, zu differenzieren", so das Unternehmen weiter.

July 18, 2023

