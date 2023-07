In den vergangenen Handelswochen hat die Aktie von Plug Power eine beeindruckende Erholungsbewegung auf das Börsenparkett gelegt. Getragen von guten Branchen- und Unternehmensnachrichten schickt sich der Wasserstoff-Wert nun seit längerer Zeit einmal wieder an, eine wichtige Trendlinie zurückzuerobern.Mit einem Plus von gut fünf Prozent zum Handelsende am Montag hat sich Plug Power wieder der wichtigen 200-Tage-Linie angenähert. Nur noch ein Wimpernschlag trennt den Wasserstoff-Titel vom Sprung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...