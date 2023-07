Das israelische Photovoltaik-Unternehmen verzeichnet eine anhaltend hohe Nachfrage. Solaredge produziert seine Speicherlösungen unter anderem in Südkorea, Mexiko, den USA und Ungarn.Immer mehr Photovoltaik-Dachanlagen, die in Privathaushalten installiert werden, werden mit einem Batteriespeicher kombiniert. Diese wachsende Nachfrage in Deutschland spürt auch Solaredge. Im ersten Quartal 2023 seien rund 70 Prozent der Photovoltaik-Wechselrichter von Solaredge mit einem Batteriespeicher kombiniert worden, teilte das israelische Unternehmen mit. Damit sei die Zahl der installierten Batteriespeicher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...