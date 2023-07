EQS-News: BIKE24 Holding AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Vorläufiges Ergebnis

BIKE24 gibt vorläufige Ergebnisse für das zweite Quartal 2023 bekannt, Prognose für das Gesamtjahr wird angepasst



18.07.2023 / 14:55 CET/CEST

BIKE24 gibt vorläufige Ergebnisse für das zweite Quartal 2023 bekannt, Prognose für das Gesamtjahr wird angepasst Anhaltende Konsumzurückhaltung; Erholung des E-Commerce-Marktes lässt auf sich warten

Ber. EBITDA-Marge mit 0,9 Prozent in Q2 über Q1 (-4,7 Prozent), Umsatzrückgang von -6,1 Prozent gegenüber Vorjahresquartal

Prognoseanpassung für Geschäftsjahr 2023: Umsatzwachstum von bisher 0 bis +10 Prozent auf -10 bis -5 Prozent sowie bereinigte EBITDA-Marge von bisher 0 bis 3,5 Prozent auf -1 bis 1 Prozent korrigiert

Verschiedene Initiativen zur kontinuierlichen Verbesserung der Rentabilität wurden bereits eingeleitet Dresden, 18. Juli 2023. Die Bike24 Holding AG (BIKE24), eine der führenden europäischen E-Commerce Plattformen rund ums Fahrrad, navigiert auch weiterhin in einem herausfordernden Marktumfeld. Die gesamtwirtschaftliche Lage hat den Markt für Fahrradteile, -zubehör und Kompletträder stark beeinflusst. Gleiches gilt für den E-Commerce-Markt insgesamt, der laut Bundesverband E-Commerce & Versandhandel (bevh) im zweiten Quartal 2023 einen Rückgang von 12,2 Prozent verzeichnete. Die Kaufzurückhaltung der Konsumenten sowie ein verspäteter Saisonbeginn bremsen die Nachfrage und die daraus resultierenden Preiseffekte drücken auf die Margen. Mit einem Maßnahmenpaket zur Kostenreduzierung erreichte die Fahrradplattform im zweiten Quartal 2023 gegenüber dem Vorquartal dennoch eine Steigerung der operativen Profitabilität. "In den letzten Jahren haben wir zwar immer wieder Aufs und Abs, aber noch keine vergleichbar herausfordernde Situation erlebt. Innerhalb von weniger als 18 Monaten hat sich der Markt für Fahrräder und Zubehör von einem Angebotsengpass zu Überkapazitäten gewandelt. Gleichzeitig hat sich das Konsumklima aufgrund der hohen Inflation gedreht", sagt Andrés Martin-Birner, Mitgründer und CEO von BIKE24. "Um diese herausfordernden Zeiten erfolgreich zu meistern, haben wir bereits zu Jahresbeginn unseren Fokus verstärkt auf Profitabilität gerichtet. Erste Effekte dieser Maßnahmen sehen wir in der Margenverbesserung im zweiten Quartal 2023 gegenüber dem Vorquartal." Nach vorläufigen Berechnungen erzielte der Konzern im zweiten Quartal 2023 ein Umsatzvolumen in Höhe von EUR 62,9 Mio., was einem Rückgang von -6,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht (EUR 67,0 Mio.). Die operative Profitabilität stieg nach vorläufigen Berechnungen mit einer positiven bereinigten EBITDA-Marge von 0,9 Prozent im Vergleich zum Vorquartal (Q1 2023: -4,7 Prozent), gegenüber dem zweiten Quartal des Vorjahres (7,9 Prozent) sank sie jedoch. Insgesamt waren sowohl Umsatz als auch Ergebnis im zweiten Quartal schwächer als erwartet. Grund für die Umsatz- und Ergebnisentwicklung im zweiten Quartal war die weiterhin geringe Konsumstimmung. Diese Entwicklung spiegeln auch die aktuellen Zahlen des Bundesverbands E-Commerce & Versandhandel Deutschland (bevh) wider: Im zweiten Quartal 2023 verzeichnete der Onlinehandel einen Rückgang von 12,2 Prozent. Hinzu kommt, dass die Fahrradsaison im laufenden Jahr aufgrund des kalten und nassen Frühlings ungewöhnlich spät - erst Mitte Mai - startete. Dies belegen auch die jüngsten Erhebungen des Zweirad-Industrie-Verbands (ZIV) für den Zeitraum bis Mai 2023, die einen Rückgang der Verkaufszahlen um 12 Prozent bei E-Bikes und um 20 Prozent bei Fahrrädern gemeldet haben. "In dieser für die Branche insgesamt anspruchsvollen Lage sehen wir uns als Unternehmen mit über 20 Jahren Erfahrung und der Verbreiterung unseres Geschäfts durch die erfolgreiche Internationalisierung robust aufgestellt", berichtet Andrés Martin-Birner. "Neben den Maßnahmen zur Kostensenkung treiben wir parallel die Verbesserung unserer operativen Prozesse in allen Bereichen voran." Da sich die erwartete Entspannung des Marktes für das zweite Halbjahr aktuell noch nicht abzeichnet, hat das Management von BIKE24 die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 angepasst. Anstelle eines Umsatzwachstums von 0 bis +10 Prozent geht der Vorstand nun von einer Entwicklung von -10 bis -5 Prozent aus. Die bereinigte EBITDA-Marge wird voraussichtlich zwischen -1 und 1 Prozent liegen (ursprüngliche Prognose: 0 bis 3,5 Prozent). Das Management hat bereits umfangreiche Schritte unternommen, um die Rentabilität weiter zu verbessern. Besonderes Augenmerk liegt auf den Bereichen Personalkosten, Marketing und Preisstrategie. Press Relations:

Olga de Gast

E-Mail: presse@bike24.net

+49 151 2705 3924



Investor Relations:

Moritz Verleger

E-Mail: ir@bike24.net

+49 151 2414 0166 Hinweise Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", oder "abzielen" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Vorhersagen, Meinungen oder Plänen, die naturgemäß erheblichen Risiken sowie Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die Änderungen unterworfen sind. Die Gesellschaft gibt keine Zusicherung ab und wird keine Zusicherung machen, dass eine vorausschauende Aussage erreicht wird oder sich als richtig erweisen wird. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage und Aussichten können sich erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen projizierten oder prognostizierten unterscheiden. Vorbehaltlich anwendbarer gesetzlicher Vorschriften beabsichtigen weder die Gesellschaft noch andere Personen, in die Zukunft gerichtete Aussagen in dieser Bekanntmachung zu aktualisieren, zu prüfen, zu überarbeiten oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, ob aufgrund der Tatsache, dass neue Informationen vorliegen, in der Zukunft neue Entwicklungen eintreten oder aus einem sonstigen Grund, noch übernehmen sie eine derartige Verpflichtung.



