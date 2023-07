Innovator in Sachen Decision Intelligence ermöglicht Nachhaltigkeit und mehr durch automatisierte Entscheidungsfindung in großem Umfang

Aera Technology, der Decision-Intelligence-Anbieter, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in der von Inbound Logistics unlängst herausgegebenen Liste von Lösungsanbietern, die Technologie für nachhaltige Lieferketten bereitstellen, als Green Technology Partner aufgeführt wurde.

Mit Aera Decision Cloud die speziell für die Digitalisierung, Erweiterung und Automatisierung von Entscheidungen für eine breite Palette von Geschäftsfunktionen entwickelt wurde können Unternehmen den Nachhaltigkeitsaspekt in die tägliche Entscheidungsfindung einbringen, um die CO2-Emissionen zu reduzieren und die Auflageneinhaltung zu verbessern. In der Logistik generiert Aera Decision Cloud automatisch datengestützte Empfehlungen für Entscheidungen, bei denen präzise Nachhaltigkeitswerte berücksichtigt werden, und zwar für Transportmittel, Ursprungs- und Zielorte, Frachtgutarten, Drittanbieter von Logistikdiensten, höchste maximale Emissionsrouten nach Art und mehr.

Die heutige Anerkennung folgt auf die Aufnahme von Aera Technology als repräsentativer Software-Anbieter in die jüngste Ausgabe von IDC Perspective, A Case for Decision Intelligence: From "What Data Is Needed?" to "What Decisions Need to Be Made?" der führenden IT-Marktforschungs- und Beratungsfirma IDC1

Im Einklang mit den von IDC angewandten Kriterien für zweckgerichtete Decision-Intelligence-Software bietet Aera Decision Cloud Funktionen in den wichtigsten in IDC Perspective genannten Fähigkeitsbereichen Entscheidungskonzipierung, Entscheidungsplanung und Entscheidungsorchestrierung mit der Fähigkeit, den Entscheidungsfindungsprozess schnell und kontrolliert in großem Umfang in einer einzigen Lösung zu erweitern und zu automatisieren.

In dem Perspective-Bericht differenziert IDC die Decision Intelligence von Punktlösungen wie Business Intelligence und KI-Tools, die allein nicht die spezifischen und notwendigen Fähigkeiten für die Entscheidungsfindung bereitstellen. IDC erörtert darüber hinaus auch die Rolle von Decision Intelligence als Instrument zur nachhaltigen Erstellung des Entscheidungsrahmenwerks, das Ergebnisse über die einfache Datenbereitstellung hinaus liefert.

"Die Verbesserung der Renditen bei Daten, BI und KI beginnt bereits bei der Neufassung des Konzepts, bei dem Entscheidungen und nicht Daten im Mittelpunkt stehen", erklärte Dan Vesset, Group Vice President, Analytics and Information Management, IDC. "Software-Anbieter, die die Fähigkeiten zur teilweisen oder vollumfänglichen Automatisierung aller Schritte im Entscheidungsfindungsprozess bereitstellen, sind gut aufgestellt, den Kunden dabei zu helfen, den Fokuspunkt von den benötigten Daten auf die Priorisierung der heute zu treffenden Entscheidungen und die Operationalisierung von Decision Intelligence zu verlagern, um sich auf die Zukunft vorzubereiten."

Nach Angaben von Aera Technology CEO Fred Laluyaux stellt Aera die Vorteile des Einsatzes von Decision Intelligence bei global tätigen Unternehmen bereits aktiv unter Beweis. "Die heutige von Inbound Logistics und IDC ausgesprochenen Anerkennungen unterstreichen unser laufendes Engagement dafür, unseren Kunden mit Decision Intelligence bei der Verbesserung von Leistungen, Service und Nachhaltigkeit behilflich zu sein."

Mit der Aera Decision Cloud können Unternehmen

Daten aus internen und externen Quellen sammeln und harmonisieren, ohne die bestehenden Infrastrukturen oder Systeme zu beeinträchtigen

durch die Operationalisierung von Analysen und maschinellen Lernmodellen durchgängige Transparenz in Echtzeit erzielen

umsetzbare datengestützte Empfehlungen erhalten, die im Hinblick auf Kontext in einem nachvollziehbaren "Glaskasten" bereitgestellt werden

die Entscheidungsfindung kontinuierlich verbessern, indem alle Entscheidungen und deren Begründung automatisch auf Quellsystemen niedergeschrieben und permanent gespeichert werden können

Für weitere Informationen über die Vorteile von Decision Intelligence klicken Sie bitte hier, um den neuen Bericht IDC Perspective herunterzuladen.

Aera Technology

Aera Technology ist das Unternehmen für Decision Intelligence, das die Art und Weise verändert, wie Unternehmen Entscheidungen treffen und umsetzen. Die innovative Aera Decision Cloud des Unternehmens lässt sich in bestehende Systeme und Datenquellen integrieren, um Geschäftsentscheidungen in Echtzeit und in großem Umfang zu ermöglichen. Viele der bekanntesten Unternehmen und Marken der Welt vertrauen auf Aera, wenn es darum geht, nachhaltig, intelligent und effizient zu arbeiten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.aeratechnology.com.

