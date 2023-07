Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag keine klare Richtung eingeschlagen. "Es scheint, als hätte das Sommerloch an den Börsen begonnen", erklärte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners. Obwohl der DAX am Nachmittag leicht unter seinem Eröffnungskurs notierte, zeigten sich die Immobilien-Aktien von ihrer besten Seite."Unter dem Strich steht seit Mai eine Schaukelbörse im DAX. Von einem Trend kann man seit Monaten nicht sprechen", konstatierte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Der MDAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...