Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der am Mittwoch, den 30.08.2023, um 12:00 Uhr in den Geschäftsräumen der 81fünf high-tech und holzbau AG, Kefersteinstraße 16 in 21335 Lüneburg stattfindenden ordentlichen 27. Hauptversammlung der 81fünf high-tech und holzbau Aktiengesellschaft ein.

Dividendenvorschlag 0,10 € je dividendenberechtigter Stückaktie.

