DJ HQT/Heise: Keine Rezession in den USA oder dem Euroraum

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Sowohl die USA als auch der Euroraum werden nach Einschätzung von Michael Heise, Chefvolkswirt des Vermögensverwalters HQ Trust, kurzfristig um eine Rezession herumkommen. Bei einem Pressegespräch zur aktuellen Lage an den Kapitalmärkten begründete Heise seine Einschätzung vor allem damit, dass die rückläufige Inflation in den USA den Konsum und die Investitionen stützen werde und dass in beiden Wirtschaftsräumen nur noch moderate Leitzinserhöhungen der Zentralbanken nötig seien. "Ich sehe in den USA derzeit einige Anzeichen für Stärke", sagte Heise und nannte drei Punkte:

1. Die Inflation ist auf 3 Prozent zurückgegangen. Das verspricht auch mit weniger staatlicher Unterstützung eine günstige Entwicklung der verfügbaren Realeinkommen. Dadurch wirkt der Konsum stabilisierend.

2. Der Arbeitsmarkt ist von einer Übernachfrage nach Arbeitsleistung gekennzeichnet. Die Zahl der offenen Stellen liegt immer noch bei 10 Millionen, auch wenn das Verhältnis von offenen Stellen zu Arbeitsuchenden auf 1,6 gesunken ist. "So können relativ hohe Lohnsteigerungen generiert werden", sagte Heise.

3. Die Zinsen sind stark gestiegen, aber Heise meint, dass die Wirkungen etwa auf den wichtigen Wohnungsmarkt bereits nachzulassen beginnen. "Man hat den Eindruck, dass die Talsohle bereits durchschritten ist", sagte er.

Der ehemalige Allianz-Chefvolkswirt rechnet damit, dass die Federal Reserve ihren Leitzins nur noch einmal anheben wird und die Europäische Zentralbank (EZB) noch zweimal. "Wenn die Zentralbanken sehen, dass sich die Inflation in die richtige Richtung entwickelt, dann gehen die nicht in den Overkill", sagte er. Allerdings hält Heise die an den Finanzmärkten eingepreiste Erwartung baldiger Zinssenkungen für unrealistisch. Weder Fed noch EZB würden einen solchen Schritt vor Mitte 2024 wagen, urteilte er.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 18, 2023 09:12 ET (13:12 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.