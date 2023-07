Das kommende RPG "Baldurs Gate 3" ist eine absolute Ausnahme in der Spiellandschaft. In einem Twitter-Thread erklärt ein Entwickler, warum nur Larian in der Lage ist, das Epos zu entwickeln, und managt Erwartungen. Ein Game wie "Baldurs Gate 3", da ist sich die Branche einig, wird es wohl nur einmal geben. Das Entwicklerstudio Larian, unter der Leitung von Swen Vincke, scheint die perfekten Voraussetzungen zu haben, das epische Rollenspiel zu entwickeln, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...