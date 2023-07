MHB Montage will in Marnitz zwei Solarparks nebeneinander bauen, die über eine Kabeltrasse ans Netz angeschlossen werden sollen. Der Satzbeschluss wird wohl im Herbst fallen und im ersten oder zweiten Quartal soll der Bau der Photovoltaik-Kraftwerke dann beginnen. Damit gehören sie zu den ersten Photovoltaik-Anlagen, die das Zielabweichungsverfahren in Mecklenburg-Vorpommern erfolgreich durchlaufen haben.Es ist mehr als zwei Jahre her, als das Land Mecklenburg-Vorpommern im Zuge eines Zielabweichungsverfahren insgesamt 5000 Hektar Ackerland für große Photovoltaik-Kraftwerke zur Verfügung zu stellen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...