ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bank of America auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 US-Dollar belassen. Analystin Erika Najarian urteilte in einer am Dienstag vorliegenden Studie, die US-Bank habe zwar die Erwartungen übertroffen, dies sei aber eher von niedriger Qualität. Die Netto-Zinsmarge sei zum Beispiel hinter den Erwartungen zurückgeblieben, weshalb die Markterwartungen an das dritte und vierte Quartal vielleicht sinken könnten./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2023 / 11:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2023 / 11:42 / GMT

US0605051046