Führende Persönlichkeiten aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Versicherungen und Versicherungstechnologie stehen bei dem Gipfeltreffen mit Hunderten von Versicherungsexperten im Mittelpunkt

Earnix, der weltweit führende Anbieter intelligenter, kompatibler SaaS-Lösungen für Versicherungsunternehmen und Banken, gab heute die Liste der Referentinnen und Referenten bekannt, die beim Earnix E?celerate Summit 2023 sprechen werden. Experten aus der Finanzdienstleistungs- und Versicherungsbranche werden auf dem globalen Gipfeltreffen ihr fachliches Know-how und ihre Empfehlungen Hunderten von Führungskräften mitteilen. Die jährlich ausgerichtete Veranstaltung findet am 20. und 21. September in der Londoner County Hall statt. Dort werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Erkenntnisse, Perspektiven, Fallstudien und Strategien erörtern, die die Entwicklung der Finanztechnologiebranche beeinflussen.

Dame Inga Beale wird die Eröffnungsrede zum Thema "Veränderung der Risikolandschaft" halten. Sie ist seit fast vierzig Jahren im Finanzdienstleistungsbereich tätig. Zuletzt war sie von 2014 bis 2018 CEO von Lloyd's of London. In dieser Position modernisierte sie den Markt durch die Einführung von Technologie und stellte die traditionelle Unternehmenskultur in Frage, um das Unternehmen zu einem integrativeren Umfeld für alle Beteiligten zu machen.

David Cummings, Senior Vice President, Chief Actuary und Head of Analytics von USAA, wird über die Kundentreue und profitables Wachstum in Zeiten des Wandels referieren. Er leitet die Abteilung für Versicherungsmathematik und Analytik des Geschäftsbereichs Sach- und Haftpflichtversicherungen von USAA und ist Fellow und Mitglied des Risk Management Committee der Casualty Actuarial Society (CAS).

Zoey Todorovic, Chief Information Officer (CIO) der Versicherungsgesellschaft Aviva Canada und Group Chief Architect der Aviva Group, wird über das Thema "Was Echtzeit bedeutet" referieren. Sie leitet die Bereiche Informationstechnologie und Business Transformation von Aviva Canada.

Zu den weiteren Referentinnen und Referenten zählen Führungskräfte von Banorte, Ceskoslovenská obchodní banka (CSOB), Deloitte, Guidewire Software, Hollard Group, Lloyds Banking Group, Old Mutual Insure, PKO Ubezpieczenia, der Versicherungskammer Bayern (VKB) sowie von Earnix. Das komplette Veranstaltungsprogramm finden Sie hier.

"Wir fühlen uns sehr geehrt, dass einige der klügsten Köpfe aus der Branche ihre Empfehlungen und Einschätzungen mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Ecelerate Summit teilen werden", so Robin Gilthorpe, CEO von Earnix. "Das diesjährige Thema lautet Wachstum durch Veränderung. Bei unserer globalen, interaktiven Veranstaltung erhalten die Teilnehmer Erkenntnisse und eine Roadmap für den Weg, den sie in einem Markt mit sich ändernden Kundenanforderungen und wirtschaftlicher Volatilität einschlagen können, um erfolgreich zu wachsen und zu agieren."

Auf dem Earnix E?celerate Summit wird das Unternehmen auch den Earnix Challenge, einen Modellierungswettbewerb, starten und die Gewinner seiner zweiten jährlich verliehenen Earnix E?celerate Awards bekannt geben.

Über Earnix

In den Bereichen Preisgestaltung, Rating, Underwriting, Produktanpassung und Telematik ist Earnix der Branchenführer für unternehmenskritische, skalierbare und cloudbasierte intelligente Lösungen. Diese vollständig integrierten Lösungen bieten extrem schnelle Investitionsrenditen und sollen den Betrieb internationaler Versicherer und Banken revolutionieren, indem sie Werte aus allen Bereichen des Unternehmens freisetzen. Seit 2001 ist das Unternehmen innovativ für Banken und Versicherungen tätig und betreut Kunden in über 35 Ländern auf sechs Kontinenten mit Standorten in Amerika, Europa, in der Region Asien-Pazifik und in Israel.

