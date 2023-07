NAMSA, ein international führendes Auftragsforschungsinstitut (Contract Research Organization, CRO) für Medizintechnik, das globale End-to-End-Entwicklungsdienstleistungen anbietet, meldete heute die Übernahme von CRI The Clinical Research Institute, einem in Deutschland ansässigen Full-Service-CRO.

CRI wurde 2011 gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, dem europäischen Medizintechnikmarkt umfassende klinische Forschungslösungen anzubieten, damit die Kunden des Instituts wissenschaftliche Ergebnisse auf schnellere Weise erzielen können. Das Forschungsteam von CRI nutzt sein umfassendes Know-how in allen Bereichen der klinischen Forschung und modernste Datenlösungen, um die Kunden entlang des gesamten Kontinuums der klinischen Forschung zu unterstützen.

"Wir freuen uns, CRI bei NAMSA willkommen heißen zu dürfen", so Dr. Christophe Berthoux, CEO von NAMSA. "Die Aufnahme dieses Unternehmens in die Unternehmensgruppe NAMSA ist für uns ein wichtiger Schritt in Deutschland, dank dessen wir unser CRO-Angebot in ganz Europa und auf allen Märkten verbessern und erweitern können. Diese spannende Übernahme eröffnet uns neue Möglichkeiten, unsere Mission zu erfüllen, das Leben von Patienten zu retten", so Dr. Berthoux weiter.

Zu den Leistungen von NAMSA im Bereich der klinischen Forschung zählen das Management klinischer Studien, die Durchführung von Studien nach der Markteinführung, die Bereiche Biostatistik und Datenmanagement, Sicherheitsberichte und zentrale Labordienstleistungen für bildgebende Verfahren. Unsere klinischen Forschungsteams setzen sich aus führenden Experten der Medizintechnikbranche zusammen, die über umfangreiche Erfahrung mit allen Technologien, Therapien, Indikationen und geografischen Gebieten der klinischen Forschung verfügen. Dank dieses breitgefächerten Erfahrungsspektrums sind die Mitarbeitenden von NAMSA in der Lage, unsere Kunden durch alle Phasen der klinischen Forschung zu begleiten: von der ersten Studie am Menschen über Zulassungsstudien bis hin zu Studien nach der Markteinführung.

"CRI ist ein hervorragender Partner für NAMSA, da beide Unternehmen dieselben Werte teilen und sich voller Überzeugung dafür einsetzen, der Medizintechnik- und Diagnostikbranche wegweisende Dienstleistungen und Ressourcen bereitzustellen", so Dr. Thomas Fetsch, CEO von CRI. "CRI mit seinem Team erfahrener Expertinnen und Experten, die in den Bereichen Medizin und Naturwissenschaften sehr versiert sind, freut sich sehr auf die Zusammenarbeit mit NAMSA, um die globale Präsenz des Unternehmens, insbesondere in Europa, zu stärken", so Dr. Fetsch weiter.

"Gemeinsam werden sich die beiden Unternehmen mit ihrem geballten Know-how als das weltweit führende Medizintechnik-CRO für kardiovaskuläre Forschungsdienstleistungen etablieren", so Elisabeth Freund, Gründerin von CRI. "Ich bin davon überzeugt, dass unsere Teams in der Lage sein werden, ihre Fachkompetenz zu bündeln und unseren Kunden in aller Welt auch künftig hervorragende Ergebnisse zu liefern."

Über den Preis und die Bedingungen der geplanten Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

NAMSA ist ein Unternehmen von ARCHIMED. Es wurde im Jahr 2020 von der weltweit tätigen, auf das Gesundheitswesen spezialisierten Private-Equity-Gesellschaft übernommen. Die Übernahme von CRI ist die achteÜbernahme durch NAMSA, seit das Unternehmen zu ARCHIMED gehört.

Über NAMSA

Seit 1967 unterstützt NAMSA Sponsoren von Medizinprodukten bei der Verbesserung des Gesundheitswesens. NAMSA ist das international führende Auftragsforschungsinstitut (Contract Research Organization, CRO) für Medizintechnik und bietet globale End-to-End-Entwicklungsdienstleistungen an. Angetrieben von seinem weltweiten regulatorischen Fachwissen und seinen umfassenden therapeutischen Kenntnissen hat sich NAMSA der Beschleunigung der Entwicklung von medizinischen Geräten verschrieben und stellt nur die bewährtesten Lösungen bereit, um die Produkte der Kunden effizient und kostengünstig durch den Entwicklungszyklus zu bringen. Angefangen beim Testen von medizinischen Geräten über die Beratung in den Bereichen Vorschriften, Kostenerstattung und Qualität bis hin zu klinischen Forschungsdienstleistungen ist NAMSA der führende und vertrauenswürdige Partner der Branche für erfolgreiche Entwicklungs- und Vermarktungsergebnisse. Web: www.namsa.com

Über CRI

CRI ist ein Forschungsinstitut, das von seinen Mitarbeitenden und deren Ideen getragen wird: Diese verfügen über langjährige Berufserfahrung und wissenschaftliche Kompetenz, belegt durch Studien und hochrangige Publikationen, gepaart mit Motivation und Teamgeist. Medizinische Forschung abseits des Mainstreams ist das Metier von CRI mit unkonventionellen Impulsen, einer dynamischen, frischen Arbeitsweise und neuen Ideen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Instituts arbeiten im Herzen Bayerns, mit dem Blick über München in die Berge kreativ und innovativ in der Strategie, aber konsequent nach internationalen Standards. Web: www.cri-muc.eu/

Über ARCHIMED

ARCHIMED betreibt Niederlassungen in Europa, in Nordamerika und in Asien. Die Gesellschaft ist eine führende Beteiligungsgesellschaft, die sich ausschließlich auf den Gesundheitssektor konzentriert. Die Kombination aus operativem, medizinischem, wissenschaftlichem und finanziellem Know-how ermöglicht es ARCHIMED, sowohl als strategischer als auch als finanzieller Partner für Gesundheitsunternehmen zu agieren. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen biopharmazeutische Produkte und Dienstleistungen, Consumer Health, Healthcare IT, In-vitro-Diagnostik, Life Science Tools und biologische Serviceleistungen sowie Medizintechnik und pharmazeutische Serviceleistungen. ARCHIMED unterstützt seine Partner bei der Internationalisierung, dem Erwerb, der Innovation und der Erweiterung ihrer Produkte und Dienstleistungen. Insgesamt verwaltet ARCHIMED rund 8 Milliarden Euro über seine verschiedenen Fonds, zu denen auch der größte ausschließlich auf den Gesundheitssektor ausgerichtete Private-Equity-Fonds zählt, der von einem in Europa ansässigen General Partner aufgelegt wurde. Seit der Gründung des Unternehmens ist ARCHIMED ein sozial engagierter Impact-Investor, sowohl direkt als auch über seine EURÊKA Foundation. Web: www.archimed.group

