Innovatives Unternehmen, das Annahme und Ausgabe in eine einzige Plattform integriert, erweitert seine Zahlungsverkehrskapazitäten in Europa, um den 130 Billionen US-Dollar schweren Zahlungsverkehrsmarkt zu revolutionieren

ConnexPay, das erste und einzige Unternehmen im Bereich der Zahlungstechnologie, das eine vollständig integrierte Lösung für die Zahlungsannahme und die Ausgabe von Zahlungen auf einer einzigen Plattform anbietet, hat seine bereits beeindruckende globale Präsenz mit der Einführung der Währungen Britische Pfund (GBP) und Euro (EUR) erweitert. Das Unternehmen ist zwar bereits seit Jahren auf dem europäischen Markt tätig, jedoch versetzt diese neue Version europäische Unternehmen in die Lage, Zahlungen in ihrer Heimatwährung zu empfangen und zu senden.

Trotz der komplexen Struktur des Zahlungsverkehrs ist die Kernlösung von ConnexPay äußerst smart und benutzerfreundlich. Die All-in-One-Plattform ermöglicht Händlern den sofortigen Zugriff auf eingehende Kundenzahlungen, die sie dann in Echtzeit nutzen können, um virtuelle Karten zur Bezahlung von Lieferanten zu finanzieren. Mit ConnexPay müssen Unternehmen nicht mehr auf den Zahlungseingang warten, bevor sie über die Gelder verfügen können ein Prozess, der Tage bis Wochen dauern kann und zu Cashflow-Problemen in der gesamten Lieferkette eines Unternehmens führt. Darüber hinaus bietet die ConnexPay-Zahlungslösung eine integrierte Betrugsprävention und ein Chargeback-Management sowie eine umfassende Reporting- und Analysefunktion alles aus einer Hand auf einer einzigen Plattform mit einem Vertrag, einem Abgleich und einem Team.

Das Unternehmen zählt bereits eine Reihe internationaler Kunden, die nun auch Transaktionen in GBP und EUR abwickeln können. Für diese Unternehmen ist es von entscheidender Bedeutung, dass sie weltweit in mehreren Währungen bezahlen können, und es gibt eine Reihe weiterer globaler Unternehmen, die die Lösung von ConnexPay implementieren und noch in diesem Monat in Betrieb nehmen werden.

Bob Kaufman, Gründe und CEO von ConnexPay,dazu: "Nach fünf Jahren, in denen wir unsere Lösung mit großem Erfolg in Nordamerika aufgebaut haben, freuen wir uns nun darauf, weitere Währungen in Europa einzuführen. Denn wir wissen, dass unsere Lösung zweckmäßig und weltweit einsetzbar ist und Zahlungen einfach miteinander verbindet. Wir haben eng mit unseren wichtigsten Partnern zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass wir genau das liefern, was der Markt braucht. ConnexPay ist das einzige Unternehmen weltweit, das eine End-to-End-Zahlungslösung innerhalb einer einzigen Plattform anbietet."

Bob Kaufmann weiter: "Wir haben unseren internationalen Kunden gezeigt, dass die Kartenausgabe und -annahme in einer einzigen Lösung die Effizienz erheblich steigern und die Kosten sowohl für die Annahme eingehender Zahlungen als auch für die Durchführung grenzüberschreitender Zahlungen senken kann. Ich bin sehr erfreut, dass wir bereits einige innovative Kunden an Bord haben, die in der Lage sind, Karten in mehreren Währungen auszugeben. Wir helfen diesen Unternehmen dabei, Skalierungen vorzunehmen, während wir selbst skalieren. Wir arbeiten kontinuierlich mit ihnen zusammen, um ihre Dienstleistungen Kunden auf der ganzen Welt zugänglich zu machen."

ConnexPay wickelt derzeit einen Zahlungsverkehr in Milliardenhöhe ab und erhielt vor kurzem eine Kapitalbeteiligung in Höhe von 110 Millionen US-Dollar unter der Leitung von FTV Capital, einem branchenorientierten Investor mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung im Zahlungsverkehr und bei Finanzdienstleistungen. Die Investition von FTV Capital hat entscheidend dazu beigetragen, dass ConnexPay mit einem revolutionären Produkt und einer Infrastruktur, die ein schnelles Wachstum unterstützt, weltweit expandieren kann. Allein in den letzten zwölf Monaten konnte ConnexPay einen Umsatzanstieg von 500 erzielen und rechnet in diesem Jahr mit einer Verdoppelung des Umsatzes.

Über ConnexPay

ConnexPay ist das erste und einzige Unternehmen, das die beiden Seiten des Zahlungsprozesses die Annahme von Zahlungen und die Ausgabe von virtuellen Zahlungen in einer einzigen Plattform mit einem Vertrag und einer Abstimmung zusammenführt. Die Flexibilität dieser Technologie ermöglicht es den Kunden, die komplette End-to-End-Lösung für Acquiring und Issuing zu implementieren oder die innovative ConnexPay-Plattform ausschließlich für Intelligent-Routing-basiertes Issuing zu nutzen.

Obwohl sich ConnexPay zunächst auf die Reise- und Tourismusbranche konzentrierte, sind die Lösungen von ConnexPay für ein breites Spektrum von Zahlungsanwendungen in Unternehmen geeignet. Die Plattform eignet sich gut für Auszahlungen von Unternehmen wie Versicherungs- und Garantieansprüche, Treue- und Prämienauszahlungen sowie Beschaffungen von Unternehmen wie Medien-/Werbeeinkäufe und Ticketing.

Die Technologie des Unternehmens vereinfacht veraltete Arbeitsabläufe, macht vorfinanzierte Konten überflüssig, reduziert das Lieferantenrisiko sowie die Kosten für die Annahme von Kartenzahlungen und schützt gleichzeitig die Verbraucherausgaben. Erfahren Sie mehr unter www.connexpay.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.

