McKay Brothers International SA (MBI) hat seinen neuesten Marktdatenservice mit der bis dato niedrigsten Latenz eingeführt und verteilt die Rohdaten von Cboe UK Cash Equities an der London Stock Exchange (LSE) über seinen drahtlosen QRD-Service. Die Daten von Cboe UK Equities werden im Rechenzentrum Slough-LD4 gesammelt und über das Rechenzentrum Telehouse North 2 der LSE verteilt. Der QRD-Service verteilt die vollumfänglichen CXE- und BXE-Feeds von Cboe UK in ihrem nativen Austauschformat.

"Wir freuen uns sehr, dass wir den Händlern die schnellsten Daten von Cboe UK Cash Equities an der LSE anbieten können", so Francois Tyc, Managing Director von MBI. "Unser UK Cash Equities Service ergänzt auf ganz hervorragende Weise die anderen drahtlosen Marktdatendienste mit extrem niedriger Latenz und privater Bandbreite, die wir in Europa anbieten."

MBI vertreibt sowohl rohe als auch normalisierte Marktdaten an die wichtigsten europäischen Drehscheiben für den Börsenhandel in London, Frankfurt, Bergamo/Mailand, Zürich und Madrid. Das Unternehmen beschafft Daten von den weltweit wichtigsten Börsen, darunter Eurex, ICE-Liffe, London Metal Exchange, Cboe und der CME Group. Die umfassenden europäischen Dienste von MBI mit privater Bandbreite und extrem niedriger Latenz verbinden Großbritannien, Frankfurt, Zürich, Mailand/Bergamo und Madrid miteinander.

Über McKay Brothers International SA

McKay Brothers International SA ist anerkanntermaßen marktführend bei der Bereitstellung von Marktdaten mit extrem niedriger Latenz und bei der Bereitstellung von drahtloser Bandbreite mit niedriger Latenz zwischen den globalen Finanzmärkten. Die Unternehmen von McKay vertreiben ausgewählte Marktdaten der bedeutendsten Börsengruppen in Europa, Asien und Nordamerika. Viele der weltweit renommiertesten Trading-Unternehmen nutzen die Marktdaten mit extrem niedriger Latenz und die drahtlosen Netzwerke von McKay. Weitere Informationen finden Sie unter www.mckay-brothers.com sowie unter www.quincy-data.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

