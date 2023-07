AgroAmerica legte seinen neunten Nachhaltigkeitsbericht vor. Der Bericht enthält einen aktualisierten Überblick über die Leistung des Geschäftsbereichs Bananen von AgroAmerica und die im Laufe des Jahres 2022 im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens (CSS) erzielten Leistungen.

AgroAmerica's sustainability report details the structure, governance, strategy, and management of the company, with a specific focus on the material issues identified. Over the past year, AgroAmerica has worked on environmental, social, and governance topics that are relevant to the business. (Photo: Business Wire)