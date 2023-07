GOLDMAN SACHS: Vorschau Quartalszahlen

Anzeige / Werbung

Wann wird Goldman Sachs die Quartalszahlen für das zweite Quartal veröffentlichen?

Goldman Sachs wird am Mittwoch, den 19. Juli, vor Börseneröffnung die Ergebnisse des zweiten Quartals veröffentlichen. Ein Investoren-Call wird im Anschluss stattfinden.

Konsens zu den Quartalszahlen von Goldman Sachs

Goldman Sachs wird im zweiten Quartal voraussichtlich einen deutlichen Rückgang des Gewinns je Aktie um 49 % auf 3,94 USD bei einem Nettoumsatz von 10,5 Mrd. USD verzeichnen, was einem Rückgang von 11,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Vorschau zu den Quartalszahlen von Goldman Sachs

Goldman Sachs gehörte im Jahr 2023 zu den schlechtesten Performern unter den großen US-Banken und litt unter den schwierigen Bedingungen im Investmentbanking und im Handelsgeschäft. Das Umfeld wird auch im zweiten Quartal schwierig bleiben, denn die Bank wird voraussichtlich zum siebten Mal in Folge einen Gewinnrückgang verzeichnen.Die Analysten sind jedoch unterschiedlicher Meinung darüber, wie schlecht diese Quartalssaison für Goldman Sachs ausfallen wird. Die Spanne der EPS-Schätzungen reicht von 2 $ bis zu 6,91 $, so ein von Bloomberg zusammengestellter Konsens von 21 Analysten. Das ist die größte Spanne der Schätzungen aller großen US-Banken in dieser Quartalssaison und zeigt, dass die Analysten der Meinung sind, dass die Gewinne zwischen 10 % und 74 % gegenüber dem Vorjahr zurückgehen könnten.Das bedeutet, dass einige in dieser Woche mit einer Überraschung rechnen, egal wie das Ergebnis ausfällt, und stellt die Aktie auf potenzielle Volatilität ein.David Solomon, CEO von Goldman Sachs, warnte erst letzten Monat, dass das Unternehmen Wertberichtigungen auf Kredite für gewerbliche Immobilien vornehmen werde, die unter der Nachfrage nach Büros und Geschäften leiden, die sich nach der Pandemie nicht vollständig erholt. Dies wird dazu führen, dass das Unternehmen weitere Darlehen sowie Investitionen in Unternehmen, die im gewerblichen Immobiliensektor tätig sind, abschreiben wird. Solomon räumte ein, dass dies ein Gegenwind für die Bank sein wird, bezeichnete es aber als "überschaubar".Er sagte auch, dass die Erträge aus dem Handelsgeschäft weiterhin unter starkem Druck stehen werden, wobei die Erträge aus festverzinslichen Wertpapieren voraussichtlich um fast 23 % und die aus dem Aktiengeschäft um 16 % sinken werden.

Auch das Investmentbanking bleibt ein großes Problem. Die Einnahmen werden im zweiten Quartal voraussichtlich um über 20 % gegenüber dem Vorjahr zurückgehen. Mangelnder Appetit auf Fusionen und Übernahmen, Börsennotierungen und Kapitalbeschaffungen hat dazu geführt, dass die Gebühren nach dem Boom während der Pandemie wieder zurückgehen.Die Handels- und Investmentbanking-Sparte bilden zusammen den Geschäftsbereich Global Banking & Markets, für den im zweiten Quartal ein Rückgang der Nettoeinnahmen um 19,9 % auf 6,7 Mrd. USD prognostiziert wird, wenn man die Ergebnisse beider Geschäftsbereiche ausgleicht.Der Lichtblick wird die Sparte Asset & Wealth Management sein, wo die Nettoeinnahmen dank der Erholung der Aktienbewertungen und eines sprunghaften Anstiegs der Kreditvergabe gegenüber dem Vorjahr um 10 % auf 3,5 Mrd. USD steigen dürften. Dies wird jedoch nicht ausreichen, um die Probleme der viel größeren Einheit Global Banking & Markets auszugleichen. Die kleine, aber schnell wachsende Sparte Platform Solutions wird voraussichtlich einen Anstieg der Nettoeinnahmen um 67 % auf 572,7 Mio. $ verzeichnen.In der Zwischenzeit dürfte Goldman Sachs von seinen Bemühungen, die Kosten in den Griff zu bekommen, profitieren, da der Gewinn unter Druck steht. Die Betriebskosten werden voraussichtlich um 3,3 % gegenüber dem Vorjahr auf 7,9 Mrd. USD steigen, obwohl dies der langsamste Anstieg seit drei Quartalen wäre, da Goldman Sachs weiterhin Personal entlassen hat. Die Effizienzquote wird voraussichtlich 74,7 % betragen, was eine willkommene Verbesserung gegenüber den 64,5 % des Vorjahres darstellen würde.

Wie geht es mit der Goldman Sachs Aktie weiter?

Die Aktie von Goldman Sachs ist seit Jahresbeginn um fast 6 % gefallen.Die Bank könnte bis auf etwa 314 $ abrutschen, bevor die Trendlinie eine potentielle Unterstützung bietet, wie sie es schon im vergangenen Jahr so zuverlässig getan hat. Wir haben am Freitag eine sehr bärische Kerze gesehen, und im frühen Handel dieser Woche gab es bisher kaum Erleichterung, da der Kurs derzeit den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt testet. Die Handelsvolumina sind seit dem letzten Höchststand vor einem Monat tendenziell gesunken, was darauf hindeutet, dass die Dynamik weiter nachlässt, auch wenn wir am Ergebnistag einen Aufschwung sehen könnten.Auf der Oberseite muss die Aktie die Marke von 345 $ zurückerobern, die sich in den letzten drei Monaten als schwer zu durchbrechen erwiesen hat. Allerdings müsste die Aktie erst einmal über 333 $ steigen, da dies für die Anleger in der vergangenen Woche und im Mai bereits ausreichend war, um zu verkaufen.

Quelle: Freestoxx Webtrader

