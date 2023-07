Die steigende Nachfrage und der Bedarf an mehr Kapazität erfordern Änderungen der Infrastruktur und den Einsatz neuer Technologien, während gleichzeitig strengere Vorschriften und der Bedarf an zusätzlichem Fachpersonal berücksichtigt werden müssen

Das Uptime Institute gab heute die Veröffentlichung seiner 13.jährlichen Global Data Center Survey bekannt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Betreiber von Rechenzentren mit strengeren Vorschriften und größerem Druck zur Energieeinsparung sowie mit anhaltenden Personal- und Lieferkettenproblemen konfrontiert werden. Laut dem Bericht stellen neue Technologien einen vielversprechenden Weg in die Zukunft dar, doch mangelt es ihnen häufig an Standardisierung und Skalierbarkeit. Für viele Unternehmen beginnen sich die Investitionen in Effizienz und Widerstandsfähigkeit auszuzahlen, allerdings geht der Fortschritt nur langsam vonstatten.

"Unsere Daten zeigen, dass die Betreiber mit zahlreichen Problemen zu kämpfen haben", so Andy Lawrence, Executive Director von Uptime Intelligence. "Im Jahr 2023 sind die Nachwirkungen der COVID-19-Pandemie zwar abgeklungen, aber es sind andere Herausforderungen entstanden. Die Manager digitaler Infrastrukturen sind jetzt am meisten mit der Verbesserung der Energieleistung und dem Umgang mit Personalengpässen beschäftigt, während staatliche Vorschriften zur Verbesserung der Nachhaltigkeit und Transparenz von Rechenzentren allmählich Aufmerksamkeit, Investitionen und Maßnahmen erfordern."

Die jährliche Uptime Global Data Center Survey ist die größte, umfassendste und zeitaufwändigste Studie im Bereich der digitalen Infrastruktur. Sie bietet detaillierte Einblicke in die digitale Infrastrukturlandschaft und eine Prognose hinsichtlich ihrer zukünftigen Entwicklung. Die wichtigsten Ergebnisse der Umfrage 2023:

Die durchschnittliche globale Stromverbrauchseffizienz (PUE) ist seit vier Jahren unverändert. Weitere Verbesserungen der PUE-Werte erfordern erhebliche Investitionen.

Da sich immer mehr Unternehmen für einen hybriden IT-Ansatz entscheiden, ist der Anteil der Unternehmens-Workloads, die in firmeneigenen Einrichtungen ausgeführt werden, erstmals auf weniger als die Hälfte gesunken und wird voraussichtlich weiter schrumpfen.

Die Datensicherheit ist nach Ansicht von Cloud-Betreibern in Unternehmen das größte Hindernis für die Verlagerung unternehmenskritischer Arbeitslasten in die Public Cloud. Resilienz und Transparenz sind eher zweitrangig.

Die Dichte von Server-Racks steigt langsam, aber stetig. Die durchschnittliche Rack-Dichte liegt unter 6 Kilowatt (kW) pro Rack; die meisten Betreiber haben keine Racks mit mehr als 20 kW. Dies lässt darauf schließen, dass die Verbreitung der direkten Flüssigkeitskühlung nicht unmittelbar bevorsteht.

Zahlreiche Betreiber erheben nur eine begrenzte Menge Daten zur Nachhaltigkeit und werden Schwierigkeiten haben, die neuen Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung oder die Anforderungen einiger Kunden und der Öffentlichkeit zu erfüllen.

Die Mehrzahl der Betreiber glaubt, dass die Akzeptanz des Einsatzes von künstlicher Intelligenz in Rechenzentren zunehmen wird, misstrauen jedoch der KI-Fähigkeit, zuverlässige betriebliche Entscheidungen zu treffen.

Ausfälle:

Mehr als die Hälfte (55 %) der Betreiber gaben an, dass es in den letzten drei Jahren an ihrem Standort zu einem Stromausfall gekommen ist, was die bisher niedrigste Zahl darstellt. Damit setzt sich der Trend einer stetigen Verbesserung fort.

Als Hauptursache für Ausfälle werden nach wie vor Störungen in der Stromversorgung genannt.

Personal:

Die Daten von Uptime Intelligence zeigen, dass etwa 8 der Beschäftigten in Rechenzentren Frauen sind. In den USA (wenn nicht sogar in allen Ländern) liegt diese Quote unter der anderer männerdominierter Branchen wie dem Bergbau und dem Bauwesen.

Nahezu zwei Drittel der Betreiber haben Probleme, Personal einzustellen oder zu binden allerdings nimmt diese Zahl derzeit nicht zu. Die größten Qualifikationslücken gibt es in den Bereichen Betrieb, Mechanik und Elektrik.

Über die Umfrage:

Uptime führte die diesjährige jährliche Global Data Center Survey von Februar bis April 2023 online durch und sammelte Antworten von mehr als 850 Besitzern und Betreibern von Rechenzentren sowie fast 700 Anbietern und Beratern.

Mehr erfahren:

Die Uptime 2023 Global Data Center Survey enthält auch Ergebnisse zu den Themen regulatorische Unterstützung, Nachhaltigkeit und Metriken, Personalmangel, Qualifikationsdefizite, Vielfalt, Innovation und Auswirkungen und mehr. Laden Sie den zusammenfassenden Bericht hier herunter und registrieren Sie sich für das Webinar zu den wichtigsten Trends und Erkenntnissen, das am 18.Juli um 12:00 EDT, 17:00 BST stattfindet.

