Emittent / Herausgeber: Capvis AG / Schlagwort(e): Vereinbarung

Nordson Corporation übernimmt ARAG und stärkt seine Kernkompetenzen im Bereich Dosierung für die Präzisionslandwirtschaft



18.07.2023 / 18:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Nordson Corporation übernimmt ARAG und stärkt seine Kernkompetenzen im Bereich Dosierung für die Präzisionslandwirtschaft Nordson Corporation (Nasdaq: NDSN) gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme der ARAG-Gruppe und ihrer Tochtergesellschaften ("ARAG") im Rahmen einer Bartransaktion getroffen hat, die den Unternehmenswert der ARAG auf 960 Millionen Euro beziffert. Baar (Schweiz) und Westlake, OH (USA), 26. Juni 2023 ARAG mit Hauptsitz in Rubiera, Italien, ist ein weltweiter Markt- und Innovationsführer in der Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Präzisionssteuerungssystemen und intelligenten Fluidkomponenten für landwirtschaftliche Sprühanwendungen. Das Portfolio besteht aus drei Hauptproduktfamilien: Fluidkomponenten wie Düsen, Pumpen und Filter; intelligente Komponenten, die den Durchfluss, die Menge und den Ort des ausgebrachten Fluids messen und steuern; und Steuerungssysteme, die dem Kunden eine größere Vielfalt an Eingaben und Funktionen bieten. Abgerundet wird das breite Produktportfolio von ARAG durch differenzierte Software- und Datenkompetenzen. Die 1976 gegründete ARAG unterstützt ihre Kunden mit sieben Produktions- und Vertriebsstandorten weltweit und einem Vertriebsnetz, das mehr als 80 Länder abdeckt. Sundaram Nagarajan, Präsident und CEO der Nordson Corporation, hierzu: «Präzisionsdosierung ist eine Kernkompetenz von Nordson. Im Laufe von fast 70 Jahren haben wir diese Kompetenz über unsere Anfänge in industriellen Anwendungen hinaus auf die Bereiche Verpackung, Produktmontage, Vliesstoffe, Elektronik, Medizintechnik und mehr ausgeweitet. Mit der Übernahme von ARAG, einem Markt- und Technologieführer, sind wir in den wachstumsstarken Endmarkt der Präzisionslandwirtschaft eingetreten. Strategisch ist Nordson an Unternehmen mit differenzierten Technologien und einem kundenorientierten Modell interessiert. Die innovativen Präzisionssprüh-, Dosier- und Softwarelösungen der ARAG helfen den Kunden, ihre Ernteerträge zu steigern und gleichzeitig den Einsatz von Düngemitteln und Chemikalien nachhaltig zu reduzieren. Wir freuen uns darauf, die fast 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ARAG nach Abschluss der Transaktion bei Nordson willkommen zu heißen.» «Diese Transaktion ist ein weiterer Schritt in unserer Ascend-Strategie und erfüllt unsere strategischen und finanziellen Akquisitionskriterien. In dem schnell wachsenden Endmarkt für Präzisionslandwirtschaft erzielt das differenzierte Präzisionstechnologie-Portfolio von ARAG Bruttomargen, die mit denen von Nordson vergleichbar sind», so Jeffrey Pembroke, Executive Vice President des Geschäftsbereichs Industrial Precision Solutions von Nordson. «Wir sind in Europa und Südamerika gut etabliert und werden daher in der Lage sein, die starke Marke und Vertriebsinfrastruktur von Nordson zu nutzen, um die begrenzte Präsenz von ARAG auf dem nordamerikanischen Markt zu erweitern.» ARAG verfügt über ein starkes Finanzprofil, das durch ihre führende Innovationskraft und die günstigen Wachstumstrends in der Präzisionslandwirtschaft unterstützt wird. Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet ARAG einen Umsatz von 155 Millionen Euro. Der Transaktionswert spiegelt eine Bewertung von etwa dem 16,5-fachen des für 2023 erwarteten EBITDA von ARAG wider. Nach Abschluss der Übernahme wird ARAG als Geschäftsbereich in das Segment Industrial Precision Solutions von Nordson integriert. «Die Akquisition von ARAG unterstreicht das disziplinierte Vorgehen von Nordson beim Kapitaleinsatz, welches konzentriert ist auf hochqualitative Nischenführer, die attraktive Wachstumsmärkte bedienen, welche eine Ergänzung zu bestehenden Geschäftsbereichen von Nordson darstellen und die langfristige Schaffung von Shareholder Value unterstützen», so Joseph Kelley, Executive Vice President und Chief Financial Officer. «Es wird erwartet, dass die Transaktion im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2023 von Nordson abgeschlossen wird, finanziert durch eine Kombination von Barbeständen und Finanzschulden.» Die Deutsche Bank fungierte als exklusiver Finanzberater und Jones Day als Rechtsberater der Nordson Corporation. Die ARAG befindet sich im Privatbesitz von Fonds, die von der Capvis AG beraten werden, einer europäischen Private-Equity-Gesellschaft für mittelständische Unternehmen. Die Capvis AG erwarb das Unternehmen im Jahr 2020 von den Gründern, die neben dem Management auch während der Beteiligungszeit von Capvis investiert blieben. Andreas Simon, Partner bei Capvis und Head des Bereichs Industrial Technology hierzu: «Wir freuen uns, dass wir die Gelegenheit hatten, mit den Gründerfamilien und dem Managementteam von ARAG zusammenzuarbeiten. Durch unsere Investition im Jahr 2020 konnten wir das Wachstum und die Transformation der ARAG auf das heutige Niveau unterstützen. Als deutlich größeres und internationaler aufgestelltes Unternehmen mit bedeutenden Elektronik- und Softwaretreibern ist ARAG heute bestens positioniert, um gemeinsam mit Nordson seinen beeindruckenden Wachstumskurs im Bereich der Präzisionssprühlösungen fortzusetzen. Wir wünschen Nordson und seinem Management-Team alles Gute für die Zukunft.»

Über Nordson Die Nordson Corporation ist ein innovatives Präzisionstechnologieunternehmen, das ein skalierbares Wachstumskonzept durch eine unternehmerische, divisional geführte Organisation einsetzt, um erstklassiges Wachstum mit führenden Margen und Renditen zu erzielen. Mit seinem Direktvertriebsmodell und seiner Anwendungsexpertise bedient das Unternehmen globale Kunden in einer Vielzahl von wichtigen Anwendungen. Das Unternehmen ist in verschiedenen Endmärkten tätig, darunter Konsumgüter, Medizintechnik, Elektronik und industrielle Endmärkte. Das 1954 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Westlake, Ohio, und verfügt über Niederlassungen und Supportbüros in mehr als 35 Ländern. Besuchen Sie Nordson im Internet unter www.nordson.com, www.twitter.com/Nordson_Corp oder www.facebook.com/nordson. Über Capvis Capvis ist ein Schweizer Private-Equity-Investor. Die Capvis AG, exklusiver Berater der Capvis-Fonds, erwirbt hauptsächlich Mehrheitsbeteiligungen an führenden, mittelständischen Unternehmen in der Schweiz, Deutschland, Österreich und Italien. Die Tätigkeit von Capvis gründet auf seiner langjährigen Erfahrung in der Schaffung lokaler und globaler Marktführer in den Bereichen Healthcare, Industrial Technology und Advanced Services & Software. Unternehmerische Zusammenarbeit mit starken Managementteams gewährleistet, dass das volle Potential von Unternehmen ausgeschöpft wird und dabei nachhaltige Werte geschaffen werden. Seit 1990 hat Capvis 63 Transaktionen mit einem investierten Gesamtkapital von ca. 4 Milliarden Euro abgeschlossen. Capvis hat zehn Unternehmen erfolgreich an die Börse gebracht und wurde von der internationalen Presse wiederholt zur besten Private-Equity-Gesellschaft der Schweiz gewählt. www.capvis.com Offenlegung in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "antizipieren", "projizieren", "prognostizieren", "fortsetzen", "Ziel" oder der Verneinung dieser Begriffe oder an ähnlicher Terminologie zu erkennen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Erwartungen des Managements wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den USA und weltweit, die Finanz- und Marktbedingungen, die Wechselkurse und Währungsabwertungen, die Fähigkeit des Konzerns, Akquisitionen erfolgreich zu integrieren, die Fähigkeit des Konzerns, Geschäftsbereiche erfolgreich zu veräußern, die Auswirkungen von Änderungen des US-amerikanischen Steuerrechts sowie andere Faktoren; die Auswirkungen von Änderungen in der US-Handelspolitik und in Handelsabkommen, die Auswirkungen von Änderungen in der Steuergesetzgebung und die möglichen Auswirkungen von Ereignissen, die sich unserer Kontrolle entziehen, wie z.B. politische Unruhen, Terroranschläge, Naturkatastrophen und Pandemien, einschließlich der anderen Faktoren, die im Abschnitt 1A (Risk Factors) des jüngsten Jahresberichts des Unternehmens im Formular 10-K und in Formularen 10-Q, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden, erörtert werden und sorgfältig geprüft werden sollten. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren.



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.