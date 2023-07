NETFLIX: Vorschau Quartalszahlen

Anzeige / Werbung

Wann wird Netflix die Quartalszahlen für das zweite Quartal veröffentlichen?

Netflix wird am Mittwoch, den 19. Juli nach US-Börsenschluss die Ergebnisse des zweiten Quartals bekannt geben. Ein Investoren-Call wird im Anschluss stattfinden.

Konsens zu den Quartalszahlen von Netflix

Netflix wird im zweiten Quartal voraussichtlich einen Umsatzanstieg von 3,7 % im Vergleich zum Vorjahr auf 8,265 Mrd. US-Dollar und einen Rückgang des Gewinns pro Aktie um 11,1 % auf 2,85 US-Dollar verzeichnen, so die Konsenszahlen von Bloomberg.

Vorschau zu den Quartalszahlen von Netflix

Netflix hat seit Jahresbeginn über 48 % zugelegt, da der Streaming-Gigant mit seinem Plan, das Wachstum wieder anzukurbeln und die Rentabilität durch sein hartes Durchgreifen gegen das Passwort-Sharing und sein neues werbefinanziertes Angebot zu verbessern, das Vertrauen der Märkte zurückgewonnen hat.Damit gehört Netflix zu den Top-Performern im Nasdaq 100, wird aber immer noch nur zur Hälfte seines Wertes gehandelt, verglichen mit seinem Höchststand Ende 2021, als die Märkte einen übereifrigen Kaufrausch erlebten, nachdem die Abonnentenzahlen während der Pandemie in die Höhe geschnellt waren, nur um dann langsamer und unbeständiger zu wachsen, als die Nachfrage nach der Aufhebung der Sperrung wieder zurückging.Nach dem Auf und Ab im Jahr 2022 befindet sich das Abonnentenwachstum von Netflix wieder auf dem richtigen Weg. Es wird erwartet, dass das Unternehmen im zweiten Quartal bis Ende Juni netto 1,8 Millionen neue Abonnenten hinzugewonnen hat, von denen 234,3 Millionen in den Büchern stehen. Netflix gibt keine formelle Prognose für das künftige Abonnentenwachstum mehr ab, kann aber einige Kommentare abgeben. Die Märkte gehen davon aus, dass sich das Abonnentenwachstum in der zweiten Jahreshälfte deutlich beschleunigen wird. Die Konsenszahlen deuten darauf hin, dass Netflix bis Ende 2023 eine Rekordzahl von 245 Millionen Nutzern erreichen könnte.

Was die Anleger interessieren wird, ist, wie viele Neukunden aus der neuen Strategie resultieren. Das härtere Vorgehen gegen die gemeinsame Nutzung von Passwörtern, das durch strengere Verfahren zur Begrenzung der Konten auf einen Haushalt und durch die Aufforderung an Mitnutzer, sich über eine neue kostenpflichtige Sharing-Option anzumelden, untermauert wird, dürfte kurzfristig ein größerer Treiber sein, da es eine unmittelbarere Wirkung hat. Netflix hat den Großteil der Einführung auf das zweite Quartal verschoben, ist aber jetzt in über 100 Ländern aktiv, so dass dies das erste Update über die ersten Auswirkungen sein wird. Netflix hat bereits davor gewarnt, dass ein Teil des Aufschwungs, den die gemeinsame Nutzung von Passwörtern mit sich bringt, aufgrund der Verzögerung in das dritte Quartal verschoben wird. Netflix könnte durch den Plan einige Nutzer verlieren, aber es gibt mehr als 100 Millionen Haushalte, die Netflix nutzen, ohne dafür zu bezahlen, und das ist ein riesiger Pool, der erheblich zum Wachstum beitragen kann, selbst wenn nur eine Minderheit konvertiert.In der Zwischenzeit hat Netflix bereits gesagt, dass sein werbefinanziertes Angebot ein langsamer Brenner sein könnte, der erst später in diesem Jahr so richtig in Schwung kommt, aber jedes Anzeichen dafür, dass es bereits eine signifikante Dynamik entwickelt, würde von den Märkten sehr gut aufgenommen und könnte dazu führen, dass die Schätzungen für den Rest des Jahres nach oben korrigiert werden. Netflix gab im Mai erstmals bekannt, dass sich fünf Millionen Abonnenten für sein werbefinanziertes Angebot angemeldet haben, was darauf hindeutet, dass eine billigere Option im derzeitigen Umfeld attraktiv ist.

Die Tatsache, dass Netflix zwei wesentliche neue Katalysatoren hat, die dazu beitragen sollen, dass die Abonnentenzahlen auf neue Rekordhöhen klettern, deutet darauf hin, dass in diesem Quartal die Chance auf einen Gewinn besteht. Andererseits würde ein Fehlschlag darauf hindeuten, dass der neue Plan nicht so schnell aufgeht, wie die Märkte in diesem Jahr erwartet haben.

Die neue Strategie ist auch entscheidend für die Hoffnung von Netflix, die Margen wieder zu verbessern. Das Unternehmen hat bereits bekannt gegeben, dass es mit jedem US-Nutzer auf seiner werbefinanzierten Ebene mehr verdient als mit denjenigen, die für ihr Abonnement zahlen. Das ist nicht nur gut für das Umsatzwachstum, sondern auch für die Rentabilität und zeigt, dass Werbung ein äußerst lukrativer Markt für Netflix sein könnte.Es wird erwartet, dass Netflix im zweiten Quartal eine operative Marge von 19,1 % ausweisen wird, was der Prognose entspricht, aber unter den 20 % des Vorjahres liegt, vor allem aufgrund der negativen Auswirkungen des stärkeren US-Dollars. Netflix hat die Kosten im vergangenen Jahr gut im Griff gehabt: Die Ausgaben stiegen nur im niedrigen einstelligen Bereich, während sie 2021 und Anfang 2022 durchweg um mehr als 20 % anstiegen. Diese Disziplin in Verbindung mit den höheren Margen aus dem werbefinanzierten Bereich lässt Gutes für die Margen von Netflix erwarten. Das Unternehmen strebt für das Gesamtjahr eine Marge von 18 % bis 20 % an, und die Märkte gehen davon aus, dass es in der Mitte dieser Spanne landen wird, was eine Verbesserung gegenüber den 17,8 % bedeuten würde, die im Jahr 2022 zu verzeichnen waren, als die Margen einbrachen.

Das bedeutet, dass sich sowohl das Umsatz- als auch das Abonnentenwachstum in der zweiten Jahreshälfte beschleunigen werden und sich die Rentabilität verbessert. Für das zweite Quartal wird zum vierten Mal in Folge ein Gewinnrückgang prognostiziert, aber die Märkte gehen davon aus, dass das Unternehmen in der zweiten Jahreshälfte die Früchte ernten und der Gewinn pro Aktie wieder steigen wird. Dies wird teilweise durch leichtere Vergleichszahlen im Vergleich zu dem, was wir Ende 2022 gesehen haben, begünstigt, so dass für 2023 trotz des Drucks auf das Ergebnis in der ersten Jahreshälfte ein Rekordjahresgewinn prognostiziert wird. Netflix strebt außerdem an, im Jahr 2023 einen freien Cashflow von mindestens 3,5 Milliarden US-Dollar zu erwirtschaften, nachdem das Unternehmen sein Ziel im letzten Quartal von 3 Milliarden US-Dollar angehoben hatte. Das wäre mehr als das Doppelte der 1,6 Milliarden Dollar, die für 2022 gemeldet wurden.All dies hat das Potenzial, der Netflix-Aktie weiterhin Schwung zu verleihen, allerdings nur, wenn das Unternehmen die Markterwartungen erfüllen kann. Die Märkte haben sich in die neue Strategie von Netflix eingekauft, und nun ist es an der Zeit, mit der Umsetzung zu beginnen. Der Bewertungsmultiplikator von Netflix ist auf das 33-fache des voraussichtlichen Gewinns gestiegen, verglichen mit dem 15-fachen zu Beginn des Jahres. Das ist ein beträchtlicher Aufschlag gegenüber Konkurrenten wie Paramount und Disney, der jedoch als einziger profitabler reiner Streaming-Titel hart erarbeitet wurde.

Die Bewertung von Netflix ist immer noch deutlich niedriger als vor der Pandemie, als das Unternehmen ausschließlich durch sein Wachstumspotenzial gestützt wurde. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass diese hohen Niveaus jetzt wieder erreicht werden, da Netflix sich mehr auf die Maximierung von Einnahmen und Rentabilität konzentriert, um einem langsameren, aber hoffentlich stetigeren Wachstum entgegenzuwirken.

DIS-Aktie: Ist Disney ein Übernahmeziel?

Disney hat sich mit seinem gleichnamigen Streaming-Kanal sowie Hulu und ESPN+ in den letzten Jahren zum größten Rivalen von Netflix an der Börse entwickelt. Die Entscheidung des Hauses der Maus, in das Streaming-Geschäft einzusteigen, hat der Aktie ursprünglich Auftrieb gegeben, aber das Gegenteil ist eingetreten, seit die Märkte sich weniger um das Wachstum als vielmehr um die Gewinne sorgen, wobei Disney nun darum ringt, sein Streaming-Geschäft rentabel zu machen.Disney erlebte im Jahr 2022 die gleiche Talfahrt wie Netflix, als die Märkte Tech-Aktien in Scharen verkauften, aber das Unternehmen hat in diesem Jahr nicht den Aufschwung wie sein Rivale erlebt, weil seine Streaming-Aktivitäten jetzt als Belastung für das Endergebnis angesehen werden (vor allem, weil Disney+ in diesem Jahr auch Abonnenten verloren hat), während die Bedenken über seine Themenparks und Resorts angesichts der zunehmenden Rezessionsrisiken wachsen. Die Disney-Aktien haben in diesem Jahr nur um 1,7 % zugelegt und werden mit einem Kurs von weniger als dem 19-fachen des voraussichtlichen Gewinns gehandelt, fast 40 % unter dem Fünfjahresdurchschnitt und mit einem noch stärkeren Abschlag gegenüber Netflix.

Dies hat weitere Übernahmegerüchte ausgelöst, die von der Needham-Analystin Laura Martin angeheizt wurden, die diese Woche vorhersagte, dass Disney innerhalb der nächsten drei Jahre verkauft werden wird. Die Analystin hat schon früher über einen möglichen Verkauf von Disney gemutmaßt und sich dabei als falsch erwiesen, aber sie hat wieder einmal die Diskussion darüber entfacht, welches Unternehmen interessiert sein könnte. Wie schon in der Vergangenheit wurde Apple als potenzieller Favorit gehandelt, weil es Disneys Weltklasse-Inhalte mit seinem wachsenden Dienstleistungsgeschäft und seinen zwei Milliarden installierten Geräten nutzen könnte. Jüngste behördliche Untersuchungen deuten jedoch darauf hin, dass jedes Unternehmen, das groß und finanziell in der Lage wäre, Disney zu übernehmen, es schwer haben könnte, die Aufsichtsbehörden zu überzeugen.

Wie geht es mit der Netflix Aktie weiter?

Die Netflix-Aktie ist seit Anfang 2023 um über 52 % gestiegen und gehört damit zu den 15 besten Werten des Nasdaq 100 in diesem Jahr.Der Streaming-Gigant hatte in den letzten Monaten Schwierigkeiten, einen höheren Stand zu erreichen, aber es ist ihm gelungen, den Aufwärtstrend aufrechtzuerhalten, und die Aktie befindet sich derzeit auf einem 17-Monats-Hoch, nachdem sie über die Schwelle von 450 $ zurückgekehrt ist.Das nächste Aufwärtsziel liegt bei 457 $, was dem Höchststand vom Februar 2022 entspricht, bevor das 61,8%-Retracement bei 490 $ auf dem Radar erscheint.Auf der Abwärtsseite hat das 50%-Retracement von den Tiefstständen vor über einem Jahr bei 429 $ in den letzten drei Wochen etwas Unterstützung geboten, obwohl der letzte Tiefststand von 417 $ weiterhin im Spiel ist. Bei einem Abrutschen unter diese Marke besteht die Gefahr, dass der Kurs in Richtung des 38,2 %-Retracements bei 367 $ zurückfällt, das von der unterstützenden Trendlinie unterstützt wird, die seit über einem Jahr besteht.

Quelle: Freestoxx Webtrader

