Sims Limited (ASX: SGM), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit und ein Wegbereiter der Kreislaufwirtschaft, gab heute bekannt, dass es in die FTSE4Good Index Series aufgenommen wurde.

Die FTSE4Good Index Series wurde von dem globalen Index- und Datenanbieter FTSE Russell entwickelt, um die Performance von Unternehmen zu messen, die sich durch eine starke Umwelt-, Sozial- und Governance-Praxis (ESG) auszeichnen. Die FTSE4Good-Indizes werden von einer Vielzahl von Marktteilnehmern genutzt, um verantwortungsvolle Investmentfonds und andere Produkte zu erstellen und zu bewerten. Die FTSE Russell-Bewertungen basieren auf der Leistung in Bereichen wie Corporate Governance, Gesundheit und Sicherheit, Korruptionsbekämpfung und Klimawandel. Unternehmen, die in die FTSE4Good Index Series aufgenommen werden, erfüllen eine Vielzahl von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien.

"Die Aufnahme in die FTSE4Good Index Series ist eine willkommene Anerkennung unserer kontinuierlichen Bemühungen, unser Geschäft auf sichere, nachhaltige, ethische und transparente Weise zu betreiben", sagte Elise Gautier, Group Chief Risk and Sustainability Officer. "Wir werden unsere Ziele und Ambitionen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung weiter vorantreiben, ganz im Sinne unseres Ziels, eine Welt ohne Abfall zu schaffen und unseren Planeten zu erhalten."

Die strategischen Wachstumsziele von Sims Limited sind in die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens eingebettet und zeigen, dass das Geschäftsportfolio des Unternehmens Wachstum und gleichzeitig eine kreislauforientierte, kohlenstoffarme Zukunft ermöglichen kann. Im Laufe des Jahres hat Sims Limited große Fortschritte bei der Erfüllung seiner Verpflichtungen gemacht. Dazu gehören die Umstellung auf Strom aus erneuerbaren Energien für die Betriebsstätten in Nordamerika, die Veröffentlichung des ersten Steuertransparenzberichts und die Verpflichtung zur 40:40-Vision für eine ausgewogene Geschlechterverteilung in der Unternehmensführung bis 2030.

Die Aufnahme in die FTSE4Good Index Series ist eine weitere Anerkennung für die führende Rolle von Sims Limited im Bereich Nachhaltigkeit. Die Leistungen des Unternehmens im Bereich der Nachhaltigkeit wurden auch von anderen führenden Indizes und Rankings anerkannt, wie dem DJSI Sustainability Index, dem DJSI Sustainability Index, CDP Climate leadership, der 2023 Financial Times Climate Leaders APAC Liste, Newsweek's Most Responsible Companies in Amerika Liste, die As You Sow Carbon Clean200 Liste und die Corporate Knights Global100 Most Sustainable Companies Liste.

Um mehr darüber zu erfahren, wie Sims Limited soziale, ökologische und wirtschaftliche Werte schafft, besuchen Sie die FY22 Sustainability Reporting Suite des Unternehmens.

Über Sims Limited

Sims Limited wurde 1917 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Nachhaltigkeit und ein Förderer der Kreislaufwirtschaft. Das Unternehmen beschäftigt 4.400 Mitarbeiter, die in mehr als 200 Einrichtungen in 15 Ländern tätig sind. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der Australian Securities Exchange (ASX: SGM) notiert, und seine American Depositary Shares sind am Over-the-Counter-Markt in den Vereinigten Staaten notiert (USOTC: SMSMY). Das Ziel des Unternehmens, eine Welt ohne Abfall zu schaffen, um unseren Planeten zu bewahren, treibt das Unternehmen an, ständig innovativ zu sein und neue Lösungen in der Kreislaufwirtschaft für Verbraucher, Unternehmen, Regierungen und Gemeinden auf der ganzen Welt anzubieten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.simsltd.com.

Über FTSE4Good

