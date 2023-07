Die gestrigen Quartalszahlen von Nel kamen an der Börse gut an. So reagierte die Aktie mit einem Kurssprung von über 8 %. Das Wasserstoff-Pureplay hat den Umsatz um 159 % auf 475 Mio. NOK gesteigert. Der Bereich Elektrolyseure legte sogar noch stärker zu. Allerdings stieg auch der Nettoverlust auf stolze 342 Mio. NOK. Dies wurde zumindest gestern ausgeblendet. Anders sieht es bei BYD aus. Das Unternehmen hat im ersten Halbjahr einen Milliardengewinn eingefahren und gibt bei der Expansion weiter Gas. Der Preiskampf mit Tesla scheint keine Spuren zu hinterlassen. Auch Öl-Produzent Saturn Oil & Gas verdient prächtig. Im 1. Quartal wurde das EBITDA um stolze 332 % gesteigert. Im Jahr 2025 will man sogar schuldenfrei sein. Kommt dann die Monsterdividende?

