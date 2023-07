BERLIN (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) bricht am Mittwoch zu einem dreitägigen Besuch nach Indien auf. Schwerpunkte sind die Handels-, Energie- und Klimapolitik, wie das Ministerium mitteilte. Ziel ist es, die Zusammenarbeit Deutschlands mit Indien zu vertiefen. Habeck wird von einer Wirtschaftsdelegation sowie von Bundestagsabgeordneten begleitet. Auf dem Programm des Ministers stehen politische Gespräche und Firmenbesuche in Neu Delhi und Mumbai. Am Samstag nimmt Habeck an einem G20-Energieministertreffen in Goa teil. Indien hat derzeit die Präsidentschaft der G20 führender Industrie- und Schwellenländer inne./hoe/DP/he