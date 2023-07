BERLIN (dpa-AFX) - Der von den Regierungsparteien scharf kritisierte Vorschlag des Unionspolitikers Thorsten Frei für eine neue Systematik im Asylrecht stößt bei Innenpolitikern seiner Fraktion auf Zustimmung. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Throm (CDU), sagte der Deutschen Presse-Agentur, Frei habe zu Recht darauf hingewiesen, "dass unser Migrationssystem derzeit völlig falsche Zustände verursacht". Menschen lieferten sich Schlepper aus und wagten eine gefährliche Überfahrt über das Mittelmeer. Sie durchquerten manchmal die halbe Welt "und dabei viele sichere Länder", um sich Europa als "Wunschort" auszusuchen.

Dabei gelte leider das Prinzip: "Die Starken kommen an, die Schwachen bleiben auf der Strecke." Throm sagte, dieser Effekt sei nie beabsichtigt gewesen, weder von den Vereinten Nationen noch vom deutschen Grundgesetz. Besser wäre nach seinen Worten eine Auswahl alleine nach humanitären Kriterien in den Herkunftsländern, zumal "sicherheitsrelevante Personen" so gleich am Anfang des Verfahrens ausgeschlossen werden könnten.

Frei ist Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion. Er hatte am Dienstag in einem Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" einen Systemwechsel in der europäischen Asylpolitik vorgeschlagen. Das Recht des einzelnen Menschen, auf europäischem Boden Asyl zu beantragen, solle abgeschafft und durch Kontingente für die Aufnahme von Flüchtlingen in Europa ersetzt werden, schrieb der CDU-Politiker. Diese 300 000 bis 400 000 Flüchtlinge pro Jahr sollten direkt im Ausland ausgewählt und dann in Europa verteilt werden. "Eine Antragstellung auf europäischem Boden wäre nicht länger möglich, der Bezug von Sozialleistungen und Arbeitsmöglichkeiten umfassend ausgeschlossen", schrieb Frei in seinem Gastbeitrag.

Seine Vorschläge wurden von Politikern der Ampel-Fraktionen abgelehnt. Auch aus den Reihen der AfD und der Linken kam Kritik. Positiv äußerten sich dagegen der CDU-Innenpolitiker Christoph de Vries und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Das Deutsche Institut für Menschenrechte merkte an, dass der individuelle Zugang zu einem fairen Asylverfahren in Deutschland und der EU nicht dadurch ersetzt werden könne, dass Schutzbedürftigen direkt aus dem Ausland aufgenommen werden. Es verwies darauf, dass diese Möglichkeit ohnehin bereits bestehe, "im Rahmen humanitärer Aufnahmeprogramme und von Resettlement"./abc/DP/zb