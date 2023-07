Auf dem schnellsten Weg zum perfekten Überblick zu Rohstoffen, Basis- und Edelmetallen! Heiße Investment Themen rund um das Thema Bergbau mit Videos, News, externen Analysen und unserer Aktie der Woche!

Liebe Leserinnen und Leser,

die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Batteriemetalle, Edelmetalle, und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen.

Aktie der Woche

Golden Arrow Resources landet absoluten Volltreffer!

Golden Arrow Resources konnte jüngst die Ergebnisse der verbleibenden sechs Bohrlöcher des 4.000 Meter umfassenden Phase-1-Bohrprogramms auf dem Vorzeigeprojekt des Unternehmens, dem Eisen-Kupfer-Gold-Kobalt-Projekt San Pietro in Chile, bekanntgeben. Dabei landete man gleich mehrere Volltreffer, wovon ein Bohrloch nochmals deutlich herausstach. So stieß man in Bohrloch SP-DDH-12 64,2 Meter mit 0,86% Kupfer, 0,20 g/t Gold, 196 g/t Kobalt und 25,9% Eisen.

San Pietro liegt neben dem Minenerschließungsprojekt Santo Domingo, das sich im Besitz der Capstone Copper Corp. befindet. Santo Domingo beherbergt eine ähnliche Eisenoxid-, Kupfer-, Gold- und Kobaltmineralisierung wie San Pietro in Lagerstätten mit gemeldeten gemessenen und angezeigten Ressourcen, einschließlich Reserven, von 536,548 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 0,30% Kupfer, 0,04g/t Gold, 229ppm Kobalt und 25,7% Eisen.

News: Golden Arrow Drills 64m of 0.86% Cu, 0.20g/t Au, 196g/t Co & 25.9% Fe at central Rincones Target, San Pietro Project, Chile

Marktübersicht

Royalty-Gesellschaften sind gefragt wie nie!

Neben klassischen Majors, die im Falle einer Hausse im Rohstoff-Sektor als erste Mittelzuflüsse verzeichnen, stehen so genannte Royalty-Aktien unmittelbar an zweiter Stelle, wenn es um Investitionen in Rohstoff-Aktien geht. Zur Erklärung: "Royalty-Aktien" sind Werte, die meist gar keine oder nur sehr wenige Minen selbst operativ betreiben. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass sich derartige Unternehmen - häufig mittels Einmalzahlungen - Minderheitsanteile an Minen, Verkaufserlöse an den geförderten Rohstoffen (klassische (Net-Smelter-)Royalties) oder geförderte Rohstoffe (häufig Bei-Produkte) zu günstigen Preisen sichern (so genannter Metal Stream). Der Vorteil dieser Unternehmen liegt auf der Hand: Sie kassieren Royalties, solange die Minen laufen oder sichern sich zu festgelegten Preisen einen Teil der geförderten Rohstoffe. Andererseits sparen sie sich aber (weitestgehend) die Kosten für die Exploration, Kapital-Kosten und operative Kosten, sofern sie keine eigenen Minen betreiben. Dies führt dazu, dass die All-In-Kosten nur einen Bruchteil der durchschnittlichen All-In-Kosten vergleichbarer Produzenten ausmachen. Ein ungeheurer Vorteil im Falle sinkender Rohstoff-Preise. Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass Royalty-Aktien häufig diversifizierter aufgestellt sind. Das heißt sie haben nicht nur Gold- und Silber-Projekte im Portfolio, sondern zum Beispiel auch Basismetall-, Öl- und Gas-Projekte. Das alles führt dazu, dass Royalty-Aktien regelmäßig Dividenden an ihre Aktionäre ausschütten (können) - auch bei schwierigen Marktverhältnissen.

Auf den ersten Blick fällt bei den allermeisten Royalty-Werten auf, dass sie relativ wenig Schulden (die Kreditlinien sind zum Teil gar nicht oder nur sporadisch angetastet und erneuern sich zudem nach Laufzeitende wieder), dafür aber hohe Cashbestände haben. Das versetzt diese Gesellschaften in die Lage auf Einkaufstour zu gehen und weitere lohnende Geschäfte zu machen. Interessant wäre das vor allem für notleidende Gesellschaften, die dringend Cash brauchen und dafür einen Teil ihrer Produktion abtreten. Das I-Tüpfelchen bilden die stabilen Dividenden, die zuletzt teilweise sogar angehoben wurden.

Eines dieser Unternehmen ist Gold Royalty. Die kanadische Gesellschaft besitzt diversifiziertes Portfolio aus mehr als 200 Royalties, die sich in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen in ganz Amerika befinden. 2022 konnte man so bereits einen Umsatz von 5,7 Millionen US$ erreichen, was die Vorgabe übertraf. Tendenz stark steigend, da immer mehr (Groß-)Projekte in Produktion gebracht werden, an denen Gold Royalty entsprechende Royaltyrechte hält. Richtig interessant wird es, wenn Großprojekte wie Canadian Malartic/Odyssey, Côté, REN, Fenelon und einige weitere an den Start gehen beziehungsweise - wie bei den Nevada Gold Mines Royalties entsprechende Förderkennzahlen erreichen. In den nächsten drei Jahren peilt Gold Royalty jeweils ein Umsatzwachstum um 60% an. Gold Royalty zahlt eine quartalsweise Dividende von 0,01 US$ je Aktie. Mit rasch anziehenden Royalty-Umsätzen besteht eine zusätzliche Chance für eine Anhebung der Quartalsdividende. Gold Royalty besitzt die Expertise und die finanziellen Mittel, um weitere Kracher-Royalties a la Côté bzw. Nevada Gold Mines zu generieren. So konnte man sich kürzlich ein Paket an Royalties im ergiebigen Abitibi Greenstone Belt sichern. Zukünftig könnte auch Australien in den Fokus von Gold Royalty rücken.

Osisko Gold Royalties ist eine kanadische Royalty-Gesellschaft, die sich seit der Gründung im Juni 2014 hauptsächlich auf Edelmetall-Royalty- und -Streaming-Lizenzabkommen in Nord- und Südamerika fokussiert hat. Das Unternehmen konnte sich in wenigen Jahren zur weltweit viertgrößten Royalty-Gesellschaft entwickeln und besitzt derzeit wohl das größte Wachstumspotential in dieser Gruppe. Osisko Gold Royalties hält ein Portfolio von rund 180 Royalties und Streams, wovon 20 derzeit bereits aktiv zum Cashflow beitragen, während andere das erhebliche Wachstum der Gesellschaft in den nächsten Jahren ermöglichen. 85% des Netto-Gegenwartswerts aller Streams bzw. Royalties liegt in Nordamerika. Das Unternehmen besitzt ein relativ geringes Risiko, da viele der Minen zu absoluten Niedrigkosten fördern und daher auch Schwankungen der Edelmetallpreise zwar zu Margeneinbußen, nicht aber zu Verlusten führen können. Das Wachstumspotenzial ist für den Fall stabiler beziehungsweise anziehender Edelmetallpreise gigantisch, da in den kommenden Jahren gleich mehrere neue Minen in Betrieb gehen werden, an denen Osisko Gold Royalties Stream- oder Royalty-Forderungen hält. Osisko Gold Royalties erwirtschaftet regelmäßig Cash-Margen von mehr als 90% und zahlt eine vierteljährliche Dividende von 0,06 CA$ je Aktie.

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

MTB Metals: Exploring for a Copper-Gold Porphyry System - First Drill Program Starting Soon

U.S. Critical Metals: Advancing Multiple Projects with Lithium, Rare Earths and Cobalt in the US

Unternehmensnews

Alpha Lithium veröffentlicht sehr gute Ergebnisse aus wirtschaftlicher Bewertung

Alpha Lithium gab vor wenigen Tagen die Ergebnisse einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) für sein zu 100 % unternehmenseigenes Lithium-Sole-Projekt Tolillar in der argentinischen Provinz Salta bekannt. Die PEA bewertete einen kommerziellen Betrieb mit einer Kapazität von 25.000 Tonnen pro Jahr zur Produktion von Lithiumkarbonat-Chemikalien in Batteriequalität. Die PEA ermittelte einen Nettogegenwartswert (NPV) von 1,5 Milliarden US$ (2,0 Milliarden CA$) nach Steuern und eine Rentabilität (IRR) von starken 25,1% sowie 5,3 Milliarden US$ (7,1 Milliarden CA$) an kumuliertem freiem Cashflow über eine 25-jährige Lebensdauer der Mine. Die Amortisationszeit nach Steuern ab Produktionsbeginn beträgt demnach 3,8 Jahre.

Wichtig zu wissen ist, dass die Studie keinen Beitrag, der seit Mitte 2022 gebohrten Bohrungen enthält, die nach Ansicht des Managements ein bedeutendes, nicht quantifiziertes Aufwärtspotenzial darstellen. Alpha beabsichtigt, die seit Mitte 2022 durchgeführten Bohrungen in Kürze einzubeziehen, und geht davon aus, dass eine erweiterte Ressource möglicherweise eine längere Lebensdauer der Mine und eine zweite Phase von 25.000 Tonnen pro Jahr für einen Gesamtbetrieb von 50.000 Tonnen pro Jahr unterstützen könnte.

News: Alpha Lithium meldet positive Ergebnisse der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie für das Tolillar-Projekt in Argentinien

Caledonia Mining vermeldet top Bohrresultate

Caledonia Mining gab jüngst sehr gute Ergebnisse des laufenden Untertage-Bohrprogramms in der Mine Blanket bekannt, das derzeit auf Erweiterungen in der Tiefe des Erzkörpers Eroica abzielt. Zwischen Januar 2023 und Ende Mai 2023 wurden etwa 5.600 Meter an Bohrungen durchgeführt. Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich der bestehende Erzkörper Eroica in der Tiefe fortsetzt, wobei die Gehalte und Mächtigkeiten im Allgemeinen besser als erwartet sind. Konkret stieß das Unternehmen unter anderem auf 8,6 Meter mit 15,56 g/t, 13,44 Meter mit 6,62 g/t und 22,32 Meter mit 4,03 g/t Gold.

News: Caledonia Mining Corporation Plc meldet ermutigende Bohrergebnisse aus der Eroica-Zone der Blanket-Goldmine mit 8,6 m mit 15,56 g/t, 13,44 m mit 6,62 g/t und 22,32 m mit 4,03 g/t Gold pro Tonne Gestein

Calibre Mining liefert erneutes Rekordquartal ab

Calibre Mining gab vor kurzem die Betriebsergebnisse für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2023 bekannt. Demnach verzeichnete das Unternehmen im zweiten Quartal 2023 eine konsolidierte Rekord-Goldproduktion von 68.776 Unzen und damit einen Anstieg der Goldproduktion um 15 % im Vergleich zum zweiten Quartal 2022 (59.723 Unzen). Die konsolidierte Rekord-Goldproduktion im bisherigen Jahresverlauf betrug demnach 134.526 Unzen, eine 20%ige Steigerung der Goldproduktion im Vergleich zu HJ1 2022 (111.621 Unzen). Die Gesellschaft ist weiterhin auf gutem Weg, die Jahresprognose von 250.000 bis 275.000 Unzen zu erreichen. Durch diese Rekordproduktion wurde eine Zunahme der Barmittel um 32 % auf 77 Millionen US$ gegenüber Q1 2023 erreicht.

News: Calibre Mining liefert drittes Rekordquartal in Folge und produziert 68.776 Unzen Gold, was zu einem Anstieg der Barmittel um 32 % auf 77 Millionen USD führt

Canada Nickel landet erneut bedeutende Entdeckung

Canada Nickel gab jüngst neueste Bohrergebnisse auf Midlothian bekannt und bestätigte damit eine bedeutende Entdeckung. Alle Bohrlöcher ergaben dabei lange Abschnitte mit einem Nickelgehalt von 0,29 %, die in einer Mineralisierung endeten. Alle vier Bohrlöcher erreichten die Mineralisierung innerhalb von 10 Metern von der Oberfläche. Die Mineralisierung ist entlang einer Streichlänge von 2,0 Kilometern und einer Breite von 250 Metern innerhalb eines Zielabschnitts, der 12 % größer ist als der Crawford-Ressourcenabschnitt, abgegrenzt. Die Mineralogie zeigt einen signifikanten Brucit-Gehalt, der von Canada Nickels Kohlenstoffspeicherverfahren genutzt wird, wobei die jüngsten Ergebnisse fast viermal höher sind als der Crawford-Durchschnitt von 1,9 %.

News: Canada Nickel gibt neueste Bohrergebnisse auf Midlothian bekannt und bestätigt bedeutende Entdeckung

Fury Gold Mines setzt Bohrprogramm fort

Fury Gold Mines erklärte vor kurzem, dass es die Explorationsaktivitäten auf dem hochgradigen Goldprojekt Eau Claire im Gebiet Eeyou Istchee in der Region James Bay in Quebec wieder aufgenommen hat, nachdem die Notfallevakuierung durch die Provinz aufgehoben wurde. Nach der Aufhebung des Verbots, die Wälder rund um das Projekt Eau Claire zu betreten und zu befahren, hat Fury seine Teams wieder mobilisiert, um das für 2023 angekündigte Explorationsbohrprogramm fortzusetzen, das sich auf die fortgesetzte Erweiterung sowohl der Lagerstätte Eau Claire als auch des Grundstücks Percival konzentriert.

News: Fury nimmt das Bohrprogramm auf der Lagerstätte Eau Claire und dem Percival-Prospekt wieder auf

Latitude Uranium vermeldet erste Treffer vom neuen Großprojekt Angilak

Latitude Uranium vermeldete kürzlich den Abschluss einer luftgestützten radiometrischen Untersuchung auf seinem Grundstück Angilak in Nunavut, Kanada. Ziel der Untersuchung war es, neue Ziele innerhalb und außerhalb des Lac 50 Trends zu identifizieren und die Korrelation mit den bestehenden Bodenproben zu bewerten, um den Umfang der manuellen Bodenproben zu reduzieren und somit die Kosten zu senken und die Effizienz zu verbessern. Im Rahmen dieser Untersuchung wurden neue potenzielle Bohrziele innerhalb und außerhalb des Lac 50 Trends identifiziert sowie eine gute Korrelation mit früheren Bodenuntersuchungen ermittlet, die bisher unbekannte Bodenanomalien aufgezeigt. LUR hat mit seinem Bohrprogramm 2023 begonnen; die Ergebnisse werden für Ende Juli erwartet.

News: Latitude Uranium identifiziert neue potenzielle Bohrziele bei Angilak seit Bohrstart und erste Ergebnisse bis Ende Juli

Tudor Gold landet mehrere Volltreffer!

Tudor Gold konnte jüngst die ersten Bohrergebnisse für das Explorationsprogramm 2023 auf seinem Projekt Treaty Creek im Herzen des Goldenen Dreiecks im Nordwesten von British Columbia bekanntgeben. Dabei landete man gleich mehrere Volltreffer wie unter anderem 412,5 Meter mit 1,01g/t Gold und 337,5 Meter mit 1,31g/t Gold. Seit Beginn des diesjährigen Programms hat das Unternehmen erfolgreich über 12.000 Meter Bohrungen in Gebieten durchgeführt, die die Lagerstätte Goldstorm und die Zone Perfectstorm umfassen.

News: https://tudor-gold.com/tudor-gold-intersects-wide-gold-intervals-in-two-150-meter-northeast-step-out-holes-at-the-goldstorm-deposit-treaty-creek/

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

