DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

PRIVATVERSCHULDUNG - Die Bundesregierung fürchtet, dass sich angesichts der hohen Inflation die wirtschaftliche Lage privater Haushalte deutlich verschärfen könnte. "Die gestiegenen Preise stellen viele Menschen vor ernsthafte Probleme", sagte Bundes-Verbraucherschutzministerin Steffi Lemke (Grüne), dem Handelsblatt. Viele Bürgerinnen und Bürger seien schon jetzt "erheblich überschuldet". Verschuldungsexperten und Ökonomen sehen insbesondere einkommensschwache Haushalte übermäßig belastet. (Handelsblatt)

SCHUFA-APP - Der Bundesverband der Verbraucherzentralen (VZBV) sieht die von der Schufa vorgestellte Bonify-App zur Einsicht eigener Kreditwürdigkeit äußerst bedenklich. "Es ist unkritisch, die App für das Abrufen einer kostenlosen Schufa-Auskunft zu nutzen", sagte Dorothea Mohn, Leiterin Team Finanzmarkt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Dem Kontozugriff einzuwilligen, würde ich allerdings niemanden empfehlen." Sie regte an: "Gesellschaftlich sollte man darüber nachdenken, hier eine Grenze zu ziehen und eine solche Möglichkeit insgesamt gesetzlich zu regulieren." (RND)

ENERGIEVERSORGUNG - Der Vorstandsvorsitzende des Siemens-Konzerns, Roland Busch, rechnet damit, dass Deutschland noch lange fossile Energieträger wie Kohle und Gas verwenden wird. "Wir werden auch 2030 auf fossile Brennstoffe angewiesen sein", sagte Busch der Bild-Zeitung. Es werde "immer enger, die Ausbau-Ziele für Erneuerbare zu erreichen". Nach Ansicht des Siemens-Chefs steht Deutschland am Scheidepunkt: "Wenn wir jetzt nicht die Geschwindigkeit deutlich erhöhen, wird es schwierig." Busch bemängelte Defizite in den Sektoren Transport, Energie und Kommunikation. "Da fallen wir zurück und müssen dringend nacharbeiten. Wir brauchen schnellere Genehmigungsverfahren und müssen Überregulierung vermeiden. Wir brauchen eine starke Infrastruktur." (Bild)

CHINA/COVID - Eine der bevölkerungsreichsten Provinzen Chinas hat Sterblichkeitsdaten gelöscht, die einen Hinweis auf die hohe Zahl der Todesopfer gaben, die durch die Lockerung der Covid-19-Kontrollen durch Peking Ende letzten Jahres verursacht wurden, berichtet die Financial Times. Die von der Provinz Zhejiang am Donnerstag veröffentlichten Statistiken zeigen, dass die Zahl der Einäscherungen in der wohlhabenden Küstenregion im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 73 Prozent auf 171.000 gestiegen ist. Die Zahl lag deutlich über den 99.000 und 91.000 Todesfällen, die im gleichen Zeitraum 2022 bzw. 2021 gemeldet wurden. Am Montag, als die Statistiken in den chinesischen sozialen Medien für Aufsehen sorgten, hatte Zhejiang die Informationen offline genommen. (Financial Times)

