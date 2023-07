Die aktuell längste Serie: Fresenius Medical Care mit 8 Tagen Plus in Folge (Performance: 13.46%) - die längste Serie dieses Jahr: General Motors Company 13 Tage (Performance: 11.94%). Tagesgewinner war am Dienstag Steinhoff mit 148,28% auf 0,01 (486% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 250,00% - es war der 8. Tagessieg 2023, Rang 4 im BSN Watchlist) vor Klondike Gold mit 15,22% auf 0,05 (0% Vol.; 1W 12,77%) und Pantaflix mit 12,26% auf 0,87 (293% Vol.; 1W 18,37%). Die Tagesverlierer: Tele Columbus mit -5,88% auf 0,64 (33% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 10,34%), Francotyp-Postalia mit -4,76% auf 3,20 (132% Vol.; 1W -3,61%), SolarEdge mit -3,41% auf 274,16 (125% Vol.; 1W 3,44%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Nvidia ...

