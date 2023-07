Rund um den Globus liefen in den vergangenen Wochen und Monaten viele Nachrichten über die Ticker, welche alles andere als Konjunkturoptimismus versprühten. Dies ist für einen global tätigen Eisenerz- und Industriemetallproduzenten für Rio Tinto natürlich alles andere als ein gutes Marktumfeld. Dennoch läuft es beim Rohstoffriesen derzeit wieder gut. So haben die Briten nun erklärt, dass die Eisenerzlieferungen im laufenden Jahr in der oberen Hälfte der bisherigen Prognose von 320 bis 335 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...