Die Knorr-Bremse AG (ISIN: DE000KBX1006) will deutlich schneller, effizienter und schlagkräftiger werden. Dazu hat das Unternehmen heute mit "Next Level KB" ein Update der bisherigen Unternehmensstrategie veröffentlicht. Ziel ist es, die weltweite Markt- und Technologieführerschaft zu sichern sowie weiteres profitables Wachstum zu generieren. Kern des Strategie-Updates ist das Programm "BOOST 2026" (Knorr-Bremse Operational Optimization Strategy and Transformation), das eine Reihe strategischer Initiativen in den drei Handlungsfeldern "Products, People, Processes" (Produkte, Mitarbeitende, Prozesse) ...

