Bocholt/Berlin (ots) -Testsieger PANDA Tierversicherung und die seit Jahrzehnten erfolgreiche Hundepflegemarke Canosept befragten über 570 Hundehalter im ersten deutschen Hunde-Gesundheits-BarometerIn der Umfrage wird deutlich:Die Erhöhung der Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) im November 2022 bringt auch Sorgen mit sich: Über die Hälfte (52,9 %) der insgesamt 570 Befragten geben an, dass sie durch die Erhöhung der GOT Sorge haben, sich manche Behandlungen nicht mehr leisten zu können. Positiv ist, dass die Vielzahl der Hundehalter*innen (92,3 %) bereit ist, regelmäßig Vorsorgemaßnahmen wie z. B. Zähneputzen oder Ohrenreinigung beim Hund zu treffen.Hundehalter sorgen regelmäßig vor / Hausapotheke ein Muss91,2 % der Hundehalter*innen bestätigen, dass ihnen die Gesundheit ihrer Vierbeiner wichtig bis sehr wichtig ist. Die Vielzahl von ihnen besitzt zur regelmäßigen Vorsorge eine Hausapotheke für den Hund (82,8 %). Die Produkte der Canosept Hausapotheke überzeugen und werden von 98,5 % der Nutzenden weiterempfohlen.Trotz Erhöhung der Tierarztkosten planen 83,5 % der Hundehalter*innen, neben der Pflege zuhause auch weiterhin die notwendigen Vorsorgeuntersuchungen beim Tierarzt durchzuführen.Versicherungen gefragter denn je, Internet wird zum wichtigen VertriebskanalNur jede vierte Person mit Hund gibt an, eine Hundekrankenversicherung zu besitzen. Gleichzeitig ist nach der GOT-Erhöhung die Bereitschaft zum Abschluss einer Hundekrankenversicherung gestiegen, um die erhöhten Tierarztkosten abdecken zu können.Auch wenn klassische Versicherungsvertreter*innen wichtige Ansprechpersonen für den Versicherungsabschluss bleiben, ist das Internet als Rechercheplattform für viele Hundehalter*innen zum neuen Standard geworden. Abschlüsse von Hundekrankenversicherungen erfolgen nun meist schnell, einfach und digital bei Vergleichsplattformen (35,6 %) oder direkt beim Anbieter (30,8 %).Die Befragung wurde im März und April 2023 durchgeführt. Der Fragebogen wurde über die Social-Media-Plattformen von Canosept und PANDA Tierversicherung sowie über den Newsletter von "Ein Herz für Tiere" geteilt.Über Canosept:Unter der renommierten Marke Canosept (http://www.canosept.de/) bietet das Unternehmen Ardap Care Hundehalter*innen eine zuverlässige, einfach anwendbare Hausapotheke für den Hund zur sanften Pflege und Entspannung von Auge bis Pfote an. Die hochwertige Produktpalette, die u. a. Produkte wie Ohrreiniger, Zahnbürste und Zahnpasta sowie Wundgel und Haut- und Fellpflege umfasst, bietet eine ausgezeichnete, zuverlässige Wirkung und ist speziell für die Bedürfnisse des Hundes von Tiermediziner*innen entwickelt. Die Produkte in Tierarztqualität sind bei vielen Hundehalter*innen seit Jahrzehnten beliebt und werden von 98,5 % der Nutzenden weiterempfohlen. Das Sortiment ist breit distribuiert in der gesamten Zoofachhandelslandschaft sowie auf diversen Online-Plattformen.Canosept - Pflege und Gesundheit für den Hund.www.canosept.deÜber Ardap Care:Ardap Care (http://www.ardapcare.com/) ist ein führendes internationales Unternehmen in der Heimtierpflege. Seit mehr als sechs Jahrzehnten entwickelt das Unternehmen hochqualitative Produkte für Mensch und Tier. Ardap Care gehört zu den führenden Herstellern in den Bereichen Tiernahrung und -pflege, Hygiene und Ungezieferbeseitigung. Das umfangreiche Sortiment ist in über 50 Ländern erhältlich.Das Unternehmen bleibt auf stetigem Wachstumskurs mit gezielten Investitionen und starken Innovationen. Und mit einer Produktpalette, die das Leben und Wohlbefinden von Mensch und Tier angenehmer, sicherer und besser macht.Dabei setzt Ardap Care konsequent auf Erfahrung und neueste Erkenntnisse: Die Produkte entstehen in Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis - im Sinne der Kundschaft.Ardap Care steht für Qualität und Zuverlässigkeit - mit Entwicklung und Produktion an deutschen Standorten.Die Markenwelt von Ardap Care umfasst aktuell acht starke Marken: ARDAP, Bactador, Bactazol, Biodor, Canosept, Equisept, Felisept und Quiko.Ardap Care - Consumer and Animal Care Productswww.ardapcare.comÜber PANDA:PANDA Tierversicherung (http://www.panda-tierversicherung.com/) vermittelt Hunde- und Katzenversicherungen auf dem deutschen Markt. PANDA ist überzeugt, dass Haustierbesitzer*innen einen Anspruch auf eine moderne, voll digitalisierte und qualitativ hochwertige Versicherungslösung für ihren Vierbeiner haben - und das zu vernünftigen Preisen. Dazu bietet das Unternehmen eine sorgfältig und einzigartig entwickelte Produktpalette in der Tierkranken-, OP- sowie Haftpflichtversicherung. Weiters befasst sich PANDA mit der Digitalisierung und Automatisierung von Versicherungsprozessen - dies sowohl im Vertrieb und in der Kundenkommunikation als auch im Bereich Schadensabwicklung. Das Ziel des Unternehmens ist, eine weitestgehend digitalisierte und automatisierte Customer Experience anzubieten.Der Kampf für Tierwohl und Umweltschutz ist tief in PANDAs DNA verankert. PANDA ist vom DFSI (€uro Magazin) als "beste Hundeversicherung Deutschlands" ausgezeichnet.PANDA Tierversicherung - digital. verlässlich. nachhaltig.www.panda-tierversicherung.com