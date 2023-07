Wien/Rengsdorf (ots) -Deutsch-österreichischer Medizinprodukteanbieter auf ErfolgskursDas Jahr 2023 ist für Lohmann & Rauscher (L&R), den Entwickler, Hersteller und Anbieter von Medizin- und Hygieneprodukten, ein ganz besonderes Jahr: Vor 25 Jahren entstand das Gemeinschaftsunternehmen mit deutsch-österreichischen Wurzeln durch die Fusion von Lohmann Medical mit Rauscher. Das Viertel-Jahrhundert L&R war geprägt von beständigem Wachstum, fortschreitender Internationalisierung und permanenter Neu- und Weiterentwicklung von kunden- und bedarfsorientierten Produkten und Services. Die Wurzeln von L&R reichen durch seine Vorgänger-Unternehmen ins 19. Jahrhundert zurück. Die deutsche Lohmann Medical (gegründet 1851) und das österreichische Unternehmen Rauscher (gegründet 1899), beide Familienunternehmen, waren in den 1990er Jahren erfolgreiche Entwickler, Hersteller und Anbieter am Medizinproduktemarkt, v. a. in Deutschland und Österreich. Die Gesellschafter beider Firmen entschieden sich aufgrund internationaler Wettbewerbsfähigkeit und Expertise zum Zusammenschluss. Am 1. Juli 1998 fand die offizielle Fusion von Lohmann Medical und Rauscher mit den Headquarter-Standorten in Wien und Rengsdorf statt. Wolfgang Süßle, President und CEO: "Die Fusion war nicht nur ein sehr guter, sondern auch der richtige Schritt. Dadurch konnten Erfahrung und Wissen zweier Unternehmen von insgesamt 300 Jahren zusammengeführt und erfolgreich weiterentwickelt werden."Wachstum, Internationalisierung und InnovationenDer erfolgreiche Weg von L&R beschreibt sich am besten mit drei Schlagwörtern: Wachstum, Internationalisierung und die permanente kunden- sowie bedarfsorientierte Entwicklung von Innovationen bzw. Produkten und Dienstleistungen. Der Umsatz von L&R wuchs von 284 Millionen Euro im Jahr 1998 auf 750 Millionen Euro 2022 - ein Plus von 163 Prozent. Die Mitarbeitendenzahl konnte mehr als verdoppelt werden (1998: 2.622 vs. 2022: 5.400). Heute ist L&R mit über 50 Konzerngesellschaften und 140 Distributionspartnern in 120 Ländern und auf allen Kontinenten vertreten. L&R leistet damit einen wesentlichen Beitrag für die medizinische Versorgung bzw. des Gesundheitswesens. Das Portfolio umfasst aktuell mehr als 60.000 Produkte und Services in den drei Kerngeschäftsfeldern Wundversorgung, Binden & Verbände und Set-System & Hygiene.Schwerpunkte Digitalisierung, Nachhaltigkeit und KundenorientierungFür heute und für morgen legt L&R den Fokus auf die Themen Digitalisierung, Nachhaltigkeit sowie den ständigen Fokus auf die Kunden und Patientenbedürfnisse. Wolfgang Süßle: "Ich wünsche L&R, dass die Erfolgsgeschichte fortgeschrieben wird! Unser Team hat in all den Jahren gezeigt, dass wir resilient, kundenorientiert und agil sind sowie leidenschaftlich an Lösungen arbeiten. Mit diesen Eigenschaften wollen und werden wir auch zukünftig den Gesundheitsmarkt führend mitgestalten."Pressekontakt:Johanna SperkerCorporate CommunicationsTelefon: +43 1 576 70-387johanna.sperker@at.LRmed.comOriginal-Content von: L&R - Lohmann & Rauscher, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171342/5561782