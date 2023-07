Nikola hat kürzlich an den Börsen für erheblichen Wirbel gesorgt. Das US-Unternehmen konnte innerhalb weniger Tage beeindruckende Kursgewinne verbuchen. Am Dienstag gab es einen leichten Rückgang, jedoch hielt eine wichtige Grenze stand und öffnete den Weg für neue Kursziele - oder ein wichtiges Ereignis! Nikola: Ein beachtlicher Anstieg! In nur fünf Tagen stieg die Aktie von Nikola um beachtliche 54 %. Der Titel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...