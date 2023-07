Der Anlagenbauer Andritz erhielt von Roseburg Forest Products den Auftrag zur Lieferung einer kompletten Faseraufbereitungslinie für die Produktion von MDF-Platten (Medium Density Fiber) für das neue Werk in Dillard, Oregon, USA. Die Inbetriebnahme ist für das dritte Quartal 2025 geplant. Jim Salchenberg, Director of Engineering and Construction, Roseburg, sagt: "Hervorragende Fasereigenschaften sind entscheidend für die Herstellung von technisch hochwertigen MDF-Faserplattenprodukten. Wir sind überzeugt, dass die bewährte Refinertechnologie von Andritz unsere Erwartungen erfüllen wird, und freuen uns auf eine erfolgreiche Partnerschaft."

