Vor einem Jahr herrschten große Sorgen in Deutschland. Chemiefirmen wie BASF mussten befürchten, dass sie im Winter 2022/23 ihre Anlagen aufgrund einer drohenden Gasmangellage womöglich herunterfahren müssen. Es kam bekanntlich anders. Im Sommer 2023 dürfte man in Ludwigshafen diesbezüglich nun etwas beruhigter sein.Denn bereits jetzt sind die Erdgasspeicher in Deutschland wieder gut gefüllt. Am Montagmorgen lag der Füllstand nach vorläufigen Daten des europäischen Gasspeicherverbands GIE bei 84,25 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...