Vneuron Risk Compliance fühlt sich geehrt, von den Lesern des Waters Rankings und seinen geschätzten Kunden zum "Best AML Compliance Solution Provider" für 2023 gewählt worden zu sein. Diese begehrte Auszeichnung ist das Ergebnis der jährlichen Abstimmung des Verlags und unterstreicht das Ansehen von Vneuron in der Branche.

Bei der einundzwanzigsten Ausgabe der Waters Rankings wurden 35 Auszeichnungen in fünf Kategorien vergeben, darunter Handelsdienstleistungen, Handelsinstrumente, Datenmanagement, Compliance-Risikomanagement und Infrastruktur/Konnektivität. Jede Auszeichnung würdigt die herausragenden globalen Leistungen des endgültigen Gewinners.

In der Kategorie "Best AML Compliance Solution Provider" hat sich Vneuron Risk Compliance unter 17 nominierten globalen Anbietern durchgesetzt eine bemerkenswerte Leistung angesichts der Tatsache, dass in dieser Kategorie bisher die etablierten Anbieter dominierten. Dieser Erfolg unterstreicht das Engagement von Vneuron, die fortschrittlichsten Technologien zur effizienten Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf globaler Ebene anzubieten.

Vneuron hat sich durch die erfolgreiche Integration einer umfassenden regulatorischen Abdeckung mit fortschrittlichen Technologien große Anerkennung auf dem Markt erworben. Dieser einzigartige Ansatz ermöglicht es Vneuron, automatisierte Know-Your-Customer (KYC)-Verfahren und Screening-Workflows sowie Echtzeit-Transaktionsfilterung und KI-gestützte Überwachung anzubieten. Darüber hinaus liefert Vneuron Fallmanagement- und dynamische Ermittlungsfunktionen, die sein umfassendes Dienstleistungsangebot ergänzen.

Vneuron stellt sich außerdem der Herausforderung, die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten und gleichzeitig das Kundenerlebnis zu verbessern. Benutzerfreundliche digitale Portale und Self-Onboarding-Tools binden Kunden während des gesamten Onboarding- und Überprüfungsprozesses ein und erleichtern die effiziente Erfüllung der KYC-Verpflichtungen. Darüber hinaus sorgt die in die Customer-Lifecycle-Plattform und die KYC-Komponente integrierte Prozessautomatisierungs-Engine für rasche Genehmigungen und Untersuchungen.

Über das Unternehmen:

Vneuron, ein innovativer Anbieter von Anti-Geldwäsche (AML)-Technologien, entwickelt und implementiert robuste regulatorische Lösungen für über 200 Finanzinstitute in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Vneuron mit Hauptsitz in Frankreich hat es sich zur Aufgabe gemacht, kundenspezifische Lösungen anzubieten, die auf die Bedürfnisse moderner Banken und Finanzinstitute außerhalb des Bankensektors zugeschnitten sind und die Bereiche Versicherung, Kapitalmärkte, Kreditvergabe und FinTech umfassen.

Über Waters Rankings:

Seit mehr als zwei Jahrzehnten bietet Waters Rankings Technologien und Dateneinblicke für die Finanzbranche. Mit Redakteuren London, New York und Hongkong ist das Magazin weltweit auf den Finanzmärkten präsent. Durch eingehende Untersuchungen erhalten Leser umfassende Informationen über die Technologieanbieter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

