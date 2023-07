DJ Neugeschäft im Immobilien-Leasing überschreitet wieder Milliardenschwelle

BERLIN (Dow Jones)--Die Immobilienleasing-Neuinvestitionen haben im vergangenen Jahr erstmals seit drei Jahren wieder die Milliardengrenze überschritten und erreichten rund 1,1 Milliarden Euro nach 0,8 Milliarden Euro im Jahr 2021. Dies zeigen die neuen Zahlen des Bundesverbands Deutscher Leasing-Unternehmen (BDL). Für das laufende Jahr und darüber hinaus rechnet der Verband mit weiterem Wachstum im Immobilienleasing, da die Anforderungen an Nachhaltigkeit und eine zeitgemäße Arbeitsumgebung enorme Investitionen in Unternehmensimmobilien erforderlich machten.

Zuvor war das Neugeschäft in den Corona-Jahren eingebrochen: Nach den 1,7 Milliarden Euro 2019 fielen die Investitionen 2020 auf 0,9 Milliarden Euro und 2021 auf 0,8 Milliarden Euro. "Die Zahlen des BDL bestätigen, was wir derzeit am Markt erleben: Die Nachfrage nach Immobilienleasing zieht deutlich an. Denn die Kostensteigerungen im Gefolge des Ukraine-Kriegs lassen den Liquiditätsbedarf von Unternehmen wachsen" sagte Klaus Busch, Geschäftsführer der CoRE Solutions.

Diese würden im Immobilienleasing die Möglichkeit erkennen, stille Reserven zu heben und Kapital aus ihren Immobilien freizusetzen. Solide aufgestellte Unternehmen mit langfristig tragendem Geschäftsmodell könnten so ihre Liquidität stärken.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 19, 2023 02:35 ET (06:35 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.